Si no le cuesta al pueblo, adelante, dice AMLO sobre rescate de empresas del Consejo Mexicano de Negocios

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que no se oponía al rescate de empresas durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, siempre y cuando esto no signifique que será "a costillas del erario".

Al ser cuestionado sobre el anuncio del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, sobre un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares, expresó su opinión al respecto.

"(Estoy de acuerdo) dependiendo de si no le cuesta al pueblo, o sea, si no es a cargo del presupuesto, adelante. Porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto (...) Si no es con el aval del Gobierno no hay problema, bienvenido. Además entiendo que es el del BID, adelante con las empresas, nada más que no le cueste a la nación (...) Eso era lo que hacían en el periodo neoliberal. Yo no me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario", comentó.

AMLO agregó que no se debe convertir la deuda privada en deuda pública.

"Y cuidado también con querer disfrazar esas medidas diciendo, 'no hay problema, se van a pagar todos esos créditos'. ¿Y cuál va a ser la garantía, las reservas? No, no. Las reservas no son del Banco de México, no son del Gobierno, son de la nación, de todos los mexicanos", indicó.

El domingo, el CMN y BID Invest expusieron en un comunicado que el acuerdo cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y está basado en el financiamiento mediante el factoraje inverso, instrumento que permite a las Pymes que conforman las cadenas de valor de grandes compañías obtener una alternativa de financiamiento a tasas atractivas.