Alma América Porres: la única mujer en graduarse en su generación, hoy es comisionada de la CNH

A Alma América Porres Luna le gustan las excepciones. Fue la única mujer en graduarse de la carrera de ingeniería geofísica en la UNAM y hoy es la única mujer que forma parte del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el organismo regulador de la industria petrolera.

“Cuando yo estudié, entrar a una carrera de ingeniería era, digamos, ‘no apta para mujeres’. Cuando yo estudié, que ya tiene algunos ayeres, yo fui la única mujer de mi generación, como ingeniera geofísica”, contó en entrevista.

Porres Luna ha sido comisionada de la CNH desde 2010, pero su trayectoria, en un sector que sigue dominado por hombres, se ha forjado desde hace más de 30 años, principalmente en el Instituto Mexicano del Petróleo.

La ingeniera contó que si bien nunca se le ha negado un puesto por su género, en los inicios de su carrera era imposible que una mujer subiera a una plataforma petrolera o no era tomada en serio cuando presentaba un trabajo o investigación técnica.

“En el sector petrolero incluso estaba prohibido que una mujer subiera a una plataforma, era de mala suerte, estamos hablando de hace unos 25 o 30 años. No subirte a una plataforma te impedía desarrollarte en un sector (...).Yo iba como mujer a presentar trabajos técnicos y al no estar acostumbrados a que fuera una mujer, pensaban que yo no debería ir, incluso no me dejaban subir a los autobuses”, contó la doctora en geofísica aplicada por la Universidad de Bordeaux I, en Francia.

La presencia de la mujer dentro del sector ha tomado relevancia, admite. No obstante, asegura que los altos puestos dentro del mercado energético siguen siendo ocupados por hombres.

Antes la excusa utilizada era que no existían mujeres especializadas en temas energéticos. Hoy, dijo, esa ya no puede ser la razón por la cual no se dé oportunidad a mujeres de ocupar cargos importantes en el sector: “Ahora sí hay mujeres, en el momento actual hay muchas mujeres con muy buena capacitación”.

La mayoría de los órganos autónomos del país tienen en sus altos rangos a hombres.

Como ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es presidida por un hombre y solo dos de siete comisionados son mujeres; la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) si bien es dirigida por una mujer, Alejandra Palacios, solo dos de los siete puestos del pleno son ocupados por mujeres.

Esta situación se repite en la CNH, la cual es presidida por un hombre, y solo tiene a América Porres Luna como comisionada.

La CNH actualmente cuenta con dos vacantes dentro de su órgano de gobierno. Para la comisionada, sería relevante que se dé la oportunidad a dos mujeres de ocupar estos escaños.

“Ahorita hay dos vacantes, creo que es importante que se dé la oportunidad a que cuando menos haya dos comisionadas más en este órgano colegiado, porque, insisto, creo que en este momento en México hay mujeres preparadas que podrían ocupar este tipo de puestos”, dijo.

El 46 por ciento de quienes laboran en la CNH son mujeres. Sin embargo, contó, las mujeres son generalmente las que ocupan los puestos más bajos dentro de la organización.