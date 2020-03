Al 'elefante reumático' lo tenemos que volver un 'caballo de carreras': Romo

El Gabinete para el Crecimiento Económico buscará que el Gobierno pase de ser 'un elefante reumático' a 'un caballo de carreras' esto debido a la emergencia que se vive por el nuevo coronavirus, afirmó este martes Alfonso Romo, titular de ese grupo.

"Nos hemos sentado con varias secretarios porque al 'elefante reumático' lo tenemos que volver un 'caballo de carreras'. No podemos estar con que el permiso (de construcción) no salió. El Gabinete tiene que cerrar filas (...) no podemos aceptar que lo que está aprobado esté parado porque estamos viviendo una emergencia nacional e internacional", dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en numerosas ocasiones al Gobierno como 'un elefante reumático' al que le cuesta trabajo avanzar.

Romo remarcó que la administración federal no controla los efectos económicos del COVID-19 porque es una situación que se evalúa día a día, pero sí puede aprovechar las oportunidades de negocios que la enfermedad ofrecen para México.

Por ejemplo, el titular de la Oficina de la Presidencia explicó que a partir de la interrupción de las cadenas de valor en China, país 'epicentro' del brote del patógeno, la IP y el Gobierno han analizado la manera de atraer la instalación de estas en el país.

"En estos días hemos recibido la visita de banqueros de inversión, de bancos, de compañías y de tecnológicas porque están pensando en reacomodar sus cadenas de valor", apuntó.

López Obrador presentó en enero al Gabinete para el Crecimiento Económico que tendrá como obligación procesar la información, llevar el análisis y agilizar los procesos para que las inversiones se lleven a cabo, así como coordinar las distintas dependencias federales “para suprimir la burocracia y que no nos falle la implementación”.

Este consejo coordinará además los proyectos prioritarios como el Tren Maya o el Tren Transístmico; los proyectos del Acuerdo Nacional de Infraestructura con el sector privado, presentados el 26 de noviembre pasado, así como los proyectos de infraestructura adicionales que faltan por conocerse.

Al respecto, Romo aseguró que será en un par de semanas cuando el Gobierno federal presente los proyectos que corresponden al sector energético y de salud del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura.

Destacó también que de los 78 proyectos presentados en noviembre, 72 "ya están caminando".

"Sí nos han ayudado los secretarios a agilizar esta burocracia que tanto daña al crecimiento", indicó.

Con información de Amílcar Salazar