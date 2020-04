Ahorros no pueden estar en manos de una institución sujeta a límites presupuestales: Consar

La responsabilidad de la administración e inversión del ahorro de los trabajadores para su retiro no debe pasarse a una institución pública que está sujeta a restricciones presupuestales y bajo un contexto de austeridad que hoy requieren las finanzas públicas del país, sentenció Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“No es trivial administrar una Afore, se requiere una gran inversión en infraestructura, en tecnologías de la información, en sistemas contables y financieros, en sistemas para que expertos en inversiones hagan rendir el ahorro.

“Esas decisiones de inversión, del ahorro de los trabajadores, no los podemos dejar en manos de una institución que esté sujeta a restricciones presupuestales, que no puede invertir en infraestructura física y tecnológica; que no pueda pagar salarios de especialistas financieros para que los recursos de los trabajadores sean invertidos de la mejor manera posible, en situaciones adecuadas de rendimiento y riesgo”, afirmó la autoridad.

Así le dio respuesta Vela Dib a las iniciativas para reformar la “Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro” que han salido de legisladores en el Congreso, como la última que se presentó esta semana que proponía que sea el Estado que administrara el ahorro de los trabajadores para su retiro, cediendo la gestión de las Afores a una entidad financiera como el Banco del Bienestar, la Sociedad Nacional de Crédito o una institución de la banca de desarrollo.

Durante el seminario virtual "En Línea con Tu Futuro", el presidente de la Consar explicó que al existir un vínculo entre el regulador con el regulado, en este caso de una Afore única del Estado, inmediatamente surge un fenómeno que se le conoce como captura regulatoria, ya que las decisiones que se toman están en función de otros intereses que no coinciden con el interés del trabajador.

“Es importante resaltar que por eso existen; que deben y seguirán existiendo las Afores”, aseguró la autoridad que rige el comportamiento de las 10 Afores en el país.

Aclaró que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) no es un asunto privado, pues es parte del sistema de pensiones del país, toda vez que las aportaciones de ahorro para las pensiones de los trabajadores es tripartita (empresa, trabajador y Gobierno).

“El grueso de las contribuciones de la cuenta individual que son tripartitas provienen de los empresarios, concretamente el 80 por ciento de las contribuciones proviene de los patrones; es decir, de las micro, pequeñas, medianas o grandes empresas.

"Esto representa una carga fiscal onerosa para las empresas, lo cual se debe reconocer y apreciar (…) además agregan un 5.5 por ciento para su cuenta de vivienda. Además de otros rubros de seguridad social. Es importante que estemos conscientes de esto”, recordó Vela.