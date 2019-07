Ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el Gobierno; habrá austeridad en 2020: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que el Gobierno se apretará el cinturón y se apegará a la austeridad en el presupuesto para el año siguiente.

"¿Qué pasaba antes en el periodo neoliberal? ¿Qué hacían siempre? La recomendación era que había que apretarse el cinturón. Siempre el pueblo era el que tenía que apretarse el cinturón. Pues ya cambió, ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el Gobierno, ese es el cambio. Nada de derroche, nada de lujos, austeridad republicana", dijo.

Al ser cuestionado sobre la recomendación hecha el lunes por el Fondo Monetario Internacional en relación a que México apruebe un presupuesto "prudente" para 2020, AMLO insistió en que serán los servidores públicos del Gobierno quienes "se ajusten el cinturón".

— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 31 de julio de 2019

Indicó que una de las prioridades claras de su administración es el rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de que en la segunda parte del sexenio se "siembre el petróleo", pues apuestan a que con el apoyo a la petrolera se logre tener un excedente en la producción del petróleo.

Otra de las prioridades, explicó, es el Estado de Bienestar para apoyar a adultos mayores, niñas, niños, pobres, discapacitados y a estudiantes.

En tanto, el mandatario federal mantuvo su compromiso de no aumentar impuestos en términos reales

"Todo esto (el rescate a Pemex, el Estado de Bienestar y la seguridad) se tiene que financiar sin aumentar impuestos, ya les puedo decir que para el presupuesto de 2020 se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales. Ya les puedo decir que no se crearán impuestos nuevos. Ya les puedo decir que no habrá aumentos en precios de gasolina, diésel, gas, energía eléctrica, en términos reales", detalló.

Agregó que tampoco se incrementará la deuda para el próximo año.