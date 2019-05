Afortunadamente no requerimos del apoyo financiero del FMI: López Obrador

México no necesita del apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional pues la economía del país va bien, aseguró este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No, afortunadamente no requerimos apoyo del Fondo Monetario Internacional. No hay que decir 'de esta agua no he de beber', porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros. Van bien las cosas, va bien la economía nacional", aseveró.

En la conferencia matutina el mandatario fue cuestionado sobre los motivos de la visita de Christine Lagarde, directora del FMI, al país. Sobre esto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, señaló que Lagarde quiere conocer México y que el país no le debe nada a la institución.

"Nosotros no le debemos 'ni un quinto' al Fondo Monetario Internacional, al contrario, el FMI nos considera tan solventes que somos, probablemente, uno de los dos o tres países a los que el Fondo Monetario dice: 'Si algún día necesitas dinero nada más dime'. Tenemos abierta una línea de crédito del orden en este momento de 75 mil millones de dólares", afirmó Urzúa.

López Obrador añadió que su gobierno no solicitará nuevos créditos pues no buscan endeudar al país.

Al ser cuestionado sobre si se reunirá con Lagarde, el presidente indicó que sí.