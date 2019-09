Afores no financiarán proyectos como Dos Bocas o Santa Lucía: Consar

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) no obligarán a las administradoras de fondos para el retiro (Afores) a invertir en proyectos de infraestructura como Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía, toda vez que el tope de inversión del ahorro de los trabajadores no es suficiente para financiarlos, garantizó Abraham Vela Dib.

El presidente de la Consar explicó a senadores que existen límites, por instrumento, por emisor y por proyecto, en las inversiones de las Afores. “El límite máximo es de un 3.0 por ciento de los activos administrados por las Afores en su conjunto. Bueno pues, un 3.0 por ciento son alrededor de 78 mil u 80 mil millones de pesos, de los 3.8 billones de pesos administrados.

“Con estos recursos no alcanza, ni para Santa Lucía, ni para Tres Bocas, ni para el Tren Maya, ni para muchos otros proyectos de gran relevancia para la actual administración. Los recursos de los trabajadores, dado el régimen de inversión de la Consar, no alcanza para financiar ni siquiera la mitad o la tercera parte de estos tres proyectos. Entonces es importante que eso lo sepan los mexicanos”, aseguró Vela.

Durante la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Estudios Legislativos Segunda, con el fin de presentar la minuta con el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) en la Cámara de Senadores, el regulador de las diez Afores que operan en el país garantizó que no procederán como otros gobiernos, en donde se les obligaba (quizás) a las administradoras a invertir en proyectos como el aeropuerto de la CDMX en Texcoco.

“Esta administración del gobierno federal y la Consar no le vamos a torcer el brazo a nadie para que invierta en ningún proyecto de la administración. Las Afores pueden invertir libremente, teniendo en cuenta el régimen de inversión, y haciendo sus proyecciones sobre si el proyecto luce rentable y seguro para los trabajadores”, aseguró Abraham Vela.

Por su parte, Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, dejo claro que no hay garantía absoluta de que no haya pérdidas en un instrumento de inversión en los que participen las Afores. No obstante, en el largo plazos los rendimientos son positivos.

La segunda comisión ‘incómoda’

Al aclarar de que las adecuaciones a la LSAR que se discutirá en breve en el Senado son una ayuda al sistema de ahorro, más no es la reforma que el sistema necesita, Abraham Vela dijo que esta iniciativa busca ayudar a mejorar el ahorro para el retiro.

Tan sólo, explicó, la segunda comisión que se plantea por rendimiento no será un impedimento para que las comisiones de las Afores, actualmente en 0.98 por ciento promedio, bajen a estándares internacionales, cercano a 0.70 por ciento en el 2024.

A lo que Noriega Curtis precisó que esta comisión se dará sólo a las Afores que mejoren la expectativa de pensión del trabajador, más no por los rendimientos que otorgue la Afore.