Advierten que precios bajos del petróleo forzarán a Pemex a cerrar pozos

Los bajos precios internacionales del crudo, que llevó a la mezcla mexicana a tocar terreno negativo esta semana, podrían llevar a Pemex a cerrar de manera forzada la operación de algunos de sus campos, dicen analistas consultados.

Ante el entorno internacional, la administración de la petrolera ha decidido continuar con sus planes de aumento de la producción, sin embargo, la baja demanda internacional obligaría a la compañía a dar marcha atrás con su meta de aumento en la plataforma nacional.

“Hay dos opciones: que se recupere gradualmente la demanda con la recuperación de la economía, y la segunda opción es que haya una afectación a los campos productores por no haber puesto un alto a los pozos que no son redituables en estos escenarios. Lo conveniente para Pemex sería cerrar producción de pozos que no son rentables”, dijo Emily Medina, asociada en Energy Policy Research Foundation.

La producción de Pemex es enviada al extranjero —cerca de un millón de barriles diarios—. Estados Unidos, su principal cliente, enfrenta una sobreoferta del hidrocarburo, lo que forzaría a la petrolera a bajar su producción, pues no cuenta con espacios de almacenamiento suficientes para continuar con su ritmo actual.

“La realidad nos alcanzó y entonces producir más, nos está costando más y no va a tener un rédito porque en este momento no tenemos a quien venderle, los mercados están cerrados, están inundados con costos muy bajos. Entonces tienes una producción mayor sin un mercado natural donde venderlo”, dijo Carlos Ramos Miranda, especialista del despacho Hogan Lovells.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que su gobierno podría tomar la decisión de cerrar las válvulas de algunos pozos que recientemente han sido perforados, pero no de aquellos ubicados en campos maduros, pues la operación de cierre es más tardada y compleja.

“Invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos, y esos pozos nuevos ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión”, propuso.

Focos

Pemex impulsó desde el año pasado una estrategia operativa centrada en desarrollar 20 nuevos campos cada año para elevar la producción de crudo en el corto y mediano plazo.

La semana pasada, México se comprometió a aplicar un recorte de 100 mil barriles diarios para alinearse a la estrategia de la OPEP+ para impulsar los precios internacionales del crudo.

Se abrirá boquete fiscal: expertos

La caída en el precio del petróleo a mínimos históricos convierte a Pemex en un “boquete” para las finanzas públicas, por lo que es urgente una reestructura y el establecimiento de un consejo económico que determine acciones encaminadas a tener un panorama claro advirtieron expertos.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirmó que, si los precios del petróleo no mejoran en los próximos meses, la petrolera entrará con números rojos al 2021.

“Pemex a la brevedad tendría que presentar un plan de reestructura muy agresivo, no lo estamos viendo, un plan de una nueva realidad de Pemex más chica con unidades en números rojos, la tienen que hacer viable. Ahorita es un boquete. Si Pemex andaba mal con precios relativamente razonables, ahorita Pemex con este tipo de precios es un peligro”, sostuvo.

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, urgió al gobierno a crear un consejo económico similar al Consejo de Salubridad General, a fin de que esté operando en este escenario económico, “me parece una irresponsabilidad que no se esté actualizando el marco macroeconómico para poder tener un entendimiento de la situación de las finanzas públicas”.

Con información de Zenyazen Flores