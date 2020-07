Administración de AMLO será un sexenio perdido en crecimiento económico, estima Citi

El PIB promedio entre 2022 y 2024 podría ser de alrededor del 2 por ciento, por lo que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador será un “sexenio perdido” en términos de crecimiento, de acuerdo con un reporte del área de Estudios Económicos de Citi, matriz de Citibanamex.

Esto, debido a que la caída de la inversión en México ha dañado el potencial de crecimiento futuro del país, por lo que será hasta el 2025 cuando el crecimiento de la economía mexicana regresará a niveles previos a diciembre de 2018, según el estudio “Mexico Economics View, Between a Rock and a Hard Place: Our revised macro Outlook”.

Esto también significa que el crecimiento del PIB durante la administración de AMLO ascendería a -0.22 por ciento por año, aunque con la entrada del T-MEC podría tener una revisión al alza, pero debido a que la actual administración no ha mostrado que está comprometida a atraer y retener la inversión extranjera es difícil anticipar un escenario.

También en el reporte de Citi, los expertos consideran que hubo decisiones políticas inadecuadas en el manejo de la pandemia por el COVID-19, lo que derivó en un efecto en la actividad económica, por lo que para este año esperan una contracción de -11.2 por ciento en el crecimiento de la economía, es decir, la caída será más pronunciada, ya que su anterior pronostico era de una caída de -9.0 por ciento.

El no destinar recursos fiscales para aliviar el daño económico generado por la pandemia, hará que la recuperación sea más débil de lo previsto, y para 2021 los analistas esperan que la economía tenga un rebote en el crecimiento y se expanda en 4.1 por ciento, y no 4.8 por ciento que era el estimado anterior.