Acuerdo entre tomateros mexicanos y EU se daría a finales de julio: Economía

Mérida.- La Secretaría de Economía (SE) dijo el jueves que a finales de julio se llegaría a un acuerdo entre los productores de jitomate mexicano y Estados Unidos.

"A fines de julio esperamos tener un acuerdo, pero solamente se va a dar si es realmente razonable para los exportadores mexicanos y esa negociación se sigue dando.

"Me parece que si no está el tema a finales de julio ya un acuerdo de suspensión no tiene tanto sentido", aseveró la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora.

Además, consideró que también Estados Unidos puede pagar lo retroactivo al arancel de 17.5 por ciento que aplicó a México en esta materia.

"Sí podría ser que le regresen el impuesto (a tomateros mexicanos). El Departamento de Comercio va a determinar si hay dumping o no en definitivo.

" La Comisión de Comercio Internacional es la que determina si hay daño o no, aunque haya dumping, si no hay daño entonces no aplica", expuso durante su participación en el LXXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales, organizado por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).

Al preguntarle si a los tomateros mexicanos les convendría esperarse a un acuerdo de suspensión, respondió que la industria mexicana tiene una posición de mucha fortaleza y por eso es que no ha cedido en el acuerdo de suspensión.

Estados Unidos impuso a comienzos de mayo un pago de 17.5 por ciento de cuota compensatoria cada vez que los jitomates mexicanos cruzan la aduana, luego de que ambos países no pudieron renovar un acuerdo que suspendió una antigua investigación antidumping a este producto.