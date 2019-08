Acuerdo comercial con EU depende de Trump: Embajada de China en México

Un acuerdo entre China y Estados Unidos para cesar la disputa comercial entre los países depende mayoritariamente del presidente estadounidense Donald Trump, dijo este miércoles Ma Zhen, portavoz de la embajada de China en México, durante una entrevista con medios de comunicación.

“Yo creo que eso depende del propio presidente Trump, no sabemos si realmente él quiere un acuerdo con China, aunque él dice que sí se está acercando a un acuerdo con China”, dijo en la sede de la embajada del país asiático en México.

La disputa comercial entre las dos economías más importantes del mundo escaló de nuevo el viernes pasado: China anunció aranceles por 75 mil millones de dólares a productos de origen estadounidense y Estados Unidos respondió con gravámenes en bienes chinos por 75 mil millones de dólares.

Sin embargo, el conflicto dio otro giro el lunes pasado, dentro del contexto de la reunión del G-7, cuando ambos gobiernos señalaron su intención por aliviar las tensiones que han hundido a los mercados y generado incertidumbre en los inversionistas.

“(Trump) hace promesas que no cumplió, entonces cómo podemos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Sobre esta guerra comercial, nuestra posición es muy clara y coherente: no queremos una guerra comercial con Estados Unidos, porque eso no solamente daña la economía de los dos países, sino la economía de todo el mundo, incluyendo de México”, dijo Ma Zhen.

El diplomático se refiere como promesas incumplidas al compromiso adquirido por Trump de no anunciar más aranceles después de acordar en la Cumbre del G-20, celebrada en Osaka, Japón, en junio pasado, que ambos países negociarían un acuerdo comercial.

“En China somos un país responsable, no queremos que esta guerra dañe a nuestros amigos, tenemos que proteger nuestros propios intereses y no podemos aceptar el chantaje o los requisitos inaceptables propuestos por Estados Unidos”, comentó Ma Zhen. “Estados Unidos se ha retractado varias veces de sus propias promesas, de sus propias palabras, yo creo que quizá quiere algo más”.

El representante del gobierno chino aseguró que Estados Unidos busca que el país asiático modifique su modelo económico, por uno que beneficie al país de América del Norte.

El 12 por ciento de las exportaciones de China tienen como origen Estados Unidos. Esto, dijo Ma Zhen, hace que el país asiático no se encuentre del todo preocupado por los aranceles impuestos a sus productos.

“No tenemos ningún miedo de esta guerra comercial, como he dicho, tenemos suficientes recursos económicos, tenemos una base económica sólida para enfrentar el efecto económico negativo”, explicó. “Podemos diversificar nuestra exportación a Europa o muchas otras regiones para paliar este efecto negativo”.

Aunque la disputa entre las dos naciones ha sacudido a los mercados y el mexicano no ha sido la excepción, el país también se ha visto favorecido: el superávit comercial con Estados Unidos registró una cifra sin precedentes en el primer semestre de este año y México se convirtió en el principal socio comercial de la nación presidida por Donald Trump.

Ma Zhen afirma que esto es un efecto sólo de corto plazo y que la disputa comercial terminará por afectar también a México.

“Yo sé que en la prensa o en el círculo de economistas mexicanos existe una idea de que México puede beneficiarse en esta disputa entre China y Estados Unidos, porque México quizá puede sustituir la exportación china (...), pero tenemos que ver a largo plazo, no podemos ver sólo un resultado positivo de corto plazo y si se mantiene o se alarga la disputa comercial entre China y Estados Unidos yo creo que se va a distorsionar la cadena productiva, se va a aumentar el proteccionismo, el unilateralismo y todas estas tendencias negativas para los países y eso va a afectar a México también”.