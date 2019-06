Actos como los de Lozoya pusieron a México como uno de los países más corruptos del mundo: Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, afirmó que las acciones que realizó Emilio Lozoya cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) pusieron a México como uno de los países más corruptos del mundo.

“México, gracias a acciones como las del señor Lozoya, fue considerado el país 138 de 180 países por parte de Transparencia Internacional como el más corrupto del mundo (sic). Lo que queremos es acabar y combatir eso y es simplemente que las personas que hicieron un acto ilícito comparezcan ante los jueces”, dijo Nieto antes de participar en el Foro Fiscal 2019.

Sobre las declaraciones que dio esta mañana el abogado de Lozoya, Javier Coello, de una persecución política y un ‘odio’ hacia la persona del exdirector de Pemex, Nieto desmintió tales acusaciones y aseguró que las acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera son conforme a las leyes.

“No, no, no, se trata del cumplimiento y las reglas constitucionales de derecho. Lo único que puedo decir es que nosotros actuamos conforme a derecho, no hay ningún acto arbitrario o ilegal a razón de que la ley de instituciones de crédito faculta en el artículo 115 a la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas”, dijo.

Señaló que en términos de la propia interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UIF tiene la competencia para hacer el congelamiento de cuentas cumpliendo ciertas condiciones, la cuales existen en este caso y continuarán con el acuerdo del bloqueo.

“Lozoya no ha comparecido ante la UIF y con respecto al tema de la Fiscalía General de la República no podría hacer ningún comentario porque no conozco los detalles. Este es un tema que le corresponde a la Fiscalía y por el cual no me puedo pronunciar”, puntualizó.

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, consideró la mañana de este martes que su cliente es un 'chivo expiatorio' del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Con todo respeto, yo creo que sí. Es una persecución política no en este periodo, sino en el anterior", comentó.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, anunció el lunes a través de un comunicado que no se presentará a comparecer ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra, pues no existen las condiciones ni garantías legales para hacerlo.

Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, concedió la semana pasada la suspensión definitiva dentro del amparo 487/2019 promovido por el exfuncionario.

La juez explicó que el efecto de la suspensión definitiva concedida al exdirectivo de Pemex duraría hasta que se resolviera por completo el juicio de amparo y precisó que ello no impide que se siga con la persecución del delito.

A finales de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló cuentas bancarias de Emilio Lozoya y sus familiares; de Alonso Ancira y de Altos Hornos de México, entre otros.

El jefe de la UIF, Santiago Nieto, indicó que la investigación se centra en transferencias de dinero que AHMSA realizó a una filial fantasma de la gigante brasileña Odebrecht, que a su vez hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya.

Después, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira, este último detenido en Mallorca.

Lozoya fue inhabilitado como servidor público por un periodo de 10 años, informó el 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública (SFP).