Abhijit Banerjee, el creador de un centro de estudios sobre pobreza que ganó el Nobel de Economía

Abhijit Banerjee ganó este lunes el Nobel de Economía 2019, junto con otros dos expertos, debido a sus estudios sobre pobreza.

Esto es lo que sabemos sobre Banerjee.

-Nació el 21 de febrero de 1961 en Calcula, India.

-Abhijit Vinayak Banerjee estudió en las universidades de Calcuta, Jawalharlal Nehru y en Harvard, donde obtuvo el doctorado en 1988.

-Actualmente es profesor de Economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

-Sus áreas de investigación son la Economía del Desarrollo y la Teoría Económica.

-En 2003 fundó el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), del cual continúa siendo uno de los directores.

-J-PAL cuenta con una red de 181 profesores afiliados, pertenecientes a 58 universidades del mundo. La misión de este grupo, de acuerdo con su página web, es reducir la pobreza garantizando que las políticas públicas estén basadas en evidencia científica.

-En 2009, el J-PAL recibió el premio BBVA Foundation 'Frontier of Knowledge' en la categoría de cooperación para el desarrollo.

-En el mismo año ganó el premio Infosys 2009 en las áreas de Ciencias Sociales y Economía.

-Baneejee ha sido presidente del Bureau for the Research in the Economic Analysis of Development (Oficina de Investigación en Análisis Económico del Desarrollo), investigador asociado del Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), investigador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), así como de Investigación Internacional del Kiel Institute.

-También ha sido miembro de la American Academy of Arts and Sciencies y de la Econometry Society. Además, ha recibido becas de las fundaciones Alfred P. Sloan y John Simon Guggenheim.

-Escribió los libros Good Economics for Hard Times y Poor Economics, ambos junto a Esther Duflo, también ganadora del Nobel de este año.

-En 2006 rodó el documental 'The Name of the Disease'.

-Este lunes recibió el Nobel de Economía. El premio lleva el nombre oficial de Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. No fue creado por el fundador de los premios, pero se considera como parte del certamen.