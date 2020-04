A mí me pidieron convertirme en guardián del presupuesto del pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que las críticas de la oposición ante la respuesta de su Gobierno por la crisis del COVID-19 son porque "los conservadores ya no pueden robar a sus anchas".

"Todo el enojo que traen con nosotros es que ya no pueden robar 'a sus anchas', y a mí me pidió el pueblo que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera en un guardián del dinero del pueblo y no voy a permitir que nadie se robe el presupuesto", afirmó.

López Obrador dijo que la crítica viene de un sector que estaba acostumbrado a no pagar impuestos y "porque no se les rescata" ante la crisis económica que vive el país.

"Están molestos porque el apoyo es para los pobres, para los desposeídos; están molestos porque ya no cuentan las influencias. No generalizo, pero ese es el fondo del asunto", consideró.

Agregó que los ataques a la administración federal vienen de la "llamada clase política" y de traficantes de influencias que se identifican como empresarios.

El presupuesto ha sido tema de discusión entre López Obrador y la oposición, después de que el presidente envió una iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa plantea la adición de un artículo en el que se establece que en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, se podrían reorientar recursos asignados en el presupuesto de Egresos para destinarlos a “mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias” de la administración.

Tras esto, el PAN convocó el martes a todas las fuerzas de oposición a negarse a la realización de un período extraordinario de sesiones en el Congreso para aprobar la propuesta.

Tras esto, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que se harían modificaciones al documento. Por ejemplo, se utilizarán parámetros del Banco de México (Banxico) o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para determinar cuando se puede declarar una emergencia económica.

Detalló que también se limitarán los cambios que puede hacer el Ejecutivo al Presupuesto.

"Cuando el Presupuesto requiera una cirugía mayor, el Ejecutivo tendría que enviarlo nuevamente a los diputados para que lo aprueben, porque es la única facultada para aprobar el Presupuesto”, explicó.

Con información de Amilcar Salazar, Víctor Chávez y Susana Guzmán