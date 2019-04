A México no le interesa 'meterse' en guerras comerciales: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que México no participará en ninguna guerra comercial con países con los cuales tiene intercambios económicos.

López Obrador dijo que se reunirá con Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con quien discutirá sobre el libre comercio, pero no de la amenaza del presidente Donald Trump sobre un posible cierre de la frontera con Estados Unidos.

"No está en la agenda lo del comercio con Estados Unidos, es una visita de cortesía para intercambiar puntos de vista sobre el libre comercio. Estamos a favor del libre comercio y no vamos a participar en ninguna guerra comercial. No nos interesa, no nos incumbe meternos en esos asuntos", apuntó.

Trump amenazó, de nueva cuenta, el miércoles con cerrar la frontera con México al comercio si el Congreso estadounidense no modifica las leyes migratorias vigentes en la Unión Americana.

El mandatario señaló además que el Gobierno federal protegerá el mercado interno mediante el respeto a los acuerdos y tratados comerciales firmados por el país.

López Obrador señaló que en el caso de la 'guerra comercial' entre Estados Unidos y China, México debe evitar abstenerse de involucrarse en ese asunto.

"¿Para qué meternos si hay una diferencia entre Estados Unidos y China? Había una época en que la política exterior de México no se manejaba con cautela y, sin que nos pidieran nada, nos ofrecíamos a ser mediadores en todos los conflictos del mundo", criticó.