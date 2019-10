9 mil 700 becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro causan baja del IMSS en septiembre

A septiembre, 9 mil 687 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) causaron baja del IMSS, lo que implica que son personas que ya no están vinculadas a un centro de trabajo.

De acuerdo con datos de la institución, en ese mes hubo 754 mil 39 jóvenes vinculados inscritos en el instituto, contra 763 mil 726 aprendices en agosto.

Durante agosto y septiembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social envió a los becarios notificaciones para avisarles sobre revisiones administrativas, es decir, los jóvenes tenían que comprobar a la dependencia que no estaban estudiando ni trabajando y que, por lo tanto, no estaban inscritos en el IMSS.

“Encontramos que actualmente estás inscrito en una escuela o universidad, por lo que no cumples con los requisitos del programa, no estudiar y no trabajar”, expone la notificación.