Más de 9 mil contribuyentes se inscribieron a programa de regulación antilavado: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este jueves que 9 mil 549 contribuyentes presentaron sus avisos como parte del Programa de Auto Regulación (PAR) de la Ley Antilavado, al ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero.

Sin embargo, la cifra de sujetos obligados con actividades vulnerables se queda por debajo del universo de sujetos obligados, los cuales el fisco estima son más de 70 mil personas físicas o morales que están dadas de alta en el portal de prevención de lavado de dinero del SAT.

Ramón García Gibson, Administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables del SAT, indicó que del 21 de junio al 15 de agosto del 2019 se recibieron 9 mil 549 solicitudes al PAR, de los cuales se autorizaron 9 mil 169 sujetos y se rechazaron 380.

Durante el segundo Congreso de Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson Reuters, indicó que los sujetos obligados tenían un plazo para presentar la solicitud del PAR bajo la Ley de Antilavado a más tardar este 15 de agosto, en ese sentido, el 71 por ciento de las solicitudes de los sujetos obligados se recibieron dos días antes del plazo.

Explicó que el SAT detectó sujetos que realizan actividades vulnerables y que son omisos en su cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que se estimó poner en vigor el PAR para regularizar esa situación.

“Hay un universo de actividades vulnerables elevado, tenemos un número importante de actividades. Este proceso de recepción de solicitudes fue muy gratificante para las partes, tuvimos comunicación muy cercana, recibimos la retroalimentación también de qué es lo que consideraban ellos difícil en cuanto al cumplimiento por la operatividad de los sectores”, expuso.

García Gibson dijo que por tipo de actividad, del total de solicitudes recibidas, 3 mil 906 fueron por Derechos personales de uso o goce de inmuebles; en segundo lugar con mil 705 préstamos o créditos, y en tercer sitio Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles con mil 53; también hubo actividades como Vehículos aéreos, marítimos o terrestres y servicios personales.

El PAR es un beneficio para aquellos contribuyentes (personas físicas y morales) que no hayan cumplido con sus obligaciones bajo la Ley Antilavado durante el 2013 al 2018, no obstante, si cumplen las reglas del programa pueden aspirar a la no imposición de sanciones por incumplimiento en el periodo mencionado o a la condonación de sanciones por retrasos u omisión.

Entre las actividades que se consideran vulnerables son desarrollo inmobiliario, subcontratación, préstamos, donativos, arrendamiento de inmuebles, servicios profesionales, comercio exterior, prácticas de juegos con apuestas, servicios de construcción, comercialización e intermediación de metales o piedras preciosas, servicios de blindaje o traslado de valores y dinero, entre otros.