7.9 millones de créditos se han sumado al programa de aplazamiento de pagos por COVID-19: ABM

Los bancos tienen ya más de 7.9 millones de créditos registrados en sus programas de ayuda para diferir el pago de créditos (de 4 y 6 meses) por la pandemia del COVID-19.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México explicó que el programa de diferimiento de intereses y capital llega ya a más de 7.9 millones de créditos en apoyo a la liquidez de sus clientes, de los cuales en tarjetas de crédito benefició a 2.7 millones de clientes.

En el segmento de MiPyme y créditos personales para personas físicas con actividad empresarial son 3.2 millones, en el sector hipotecario se registraron 281 mil y en consumo no revolvente incluye 1.8 millones de créditos, al cierre del 15 de mayo.

Esta cifra aún puede incrementar, ya que aún hay instituciones financieras que tienen abierta la posibilidad de inscribirse en estos programas de ayuda.

En videoconferencia bimensual, los bancos explicaron que las instituciones están pendientes de las necesidades de sus clientes ante la emergencia sanitaria que ha derivado en problemas económicos para millones de familias, que han perdido su empleo o bien sus ventas han bajado.

Por ello no descartaron que el plan se pueda extender no solo a septiembre, sino unos meses más, tema que ya platican con las autoridades financieras.

“La banca en esta ocasión es parte de la solución, a diferencia de situaciones difíciles que hemos tenido en épocas pasadas como el 2008, el 94, el 87, el 82, el 76, donde la banca había sido parte del problema, ahora somos parte de la solución y estamos trabajando intensamente para continuar apoyando a todos nuestros clientes en esta primera etapa”, de apoyos indicó Niño de Rivera.

Eduardo Osuna, vicepresidente de la ABM, recordó que en las crisis pasadas que hemos tenido la banca llegaba con poca solvencia o con problemas estructurales, tanto de inversión como en infraestructura, problemas en la cartera, pero hoy debido a la aplicación anticipada de las Reglas de Basilea III, se encuentran con niveles óptimos de recursos.

Niño de Rivera, reconoció que nos encontramos en “una situación económica muy difícil que no tenemos todavía totalmente de descifrada, porque estamos avanzando y estamos viendo los impactos, pero ya hay acciones muy concretas y muy favorables que se han tomado, no solo las que hemos hecho nosotros, sino, por ejemplo, Banco de México ya puso sobre la mesa 800 mil millones de pesos y si a eso agregamos los 600 mil millones de pesos que tenemos en los bancos para prestar, estamos hablando, más o menos de 4.5 a 5 por ciento Del Producto Interno Bruto en solo dos actores del sistema que van permitir que, no importa el tamaño del banco, sino la capacidad de gestión y la calidad de su negocio ayudar a la economía”.

Reestablecer la economía

Para Niño de Rivera, la mayor preocupación que tiene la banca es que la economía se restablezca con un ritmo favorable lo antes posible; primero, para mitigar la caída y la contracción económica, “por ello la reactivación tiene que ser prudente, escalonada y muy inteligente en el sentido de qué regiones, qué ciudades pueden ir abriendo. Necesitamos recuperar lo antes posible el consumo porque es el mayor motor que tiene la economía nacional”.

El segundo motor dijo son las exportaciones y el sector automotriz, electrónico, el campo que son los primeros candidatos para abrir, pero tenemos que aprovechar toda la gama de espacios que nos abre el TMEC en ese sentido.

Niño de Rivera, también adelantó que la banca trabaja en conjunto con los gobiernos de los estados y con diferentes asociaciones empresariales para dar nuevos apoyos a las MiPyME, ya que es uno de los sectores que requiere el apoyo para continuar operando.

Debido a que la banca se mantiene sólida, con buenos niveles de liquidez, y se conserva el flujo de crédito bancario a la economía, Niño de Rivera comentó que los mecanismos puestos en marcha por el Banco de México para que los bancos tengan mayores recursos para prestar, no han sido utilizados por la banca comercial pero consideró que estas “medidas son inteligentes” y que servirán para impulsar la economía.