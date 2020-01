3 de cada 10 'Jóvenes Construyendo el Futuro' serán contratados, estima Secretaría del Trabajo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que a un año del inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, solo una parte de los aprendices tendrán un empleo al concluir su capacitación, ya que las empresas y los gobiernos que entraron al programa no tienen la capacidad para contratar a todos los becarios.

El subsecretario de Empleo de STPS, Horacio Duarte, indicó que alrededor de 30 por ciento de jóvenes lograrán colocarse en sus centros de trabajo de los 919 mil 646 aprendices vigentes, lo que incluye empleos formales pero también negocios no incorporados al IMSS.

En entrevista, indicó que a la fecha hay 20 mil aprendices que sin concluir su capacitación de 12 meses, lograron colocarse en sus centros de trabajo, una cifra que si bien es menor respecto del total de becarios, con el tiempo podría ser mayor la cantidad en la medida en que los jóvenes irán egresando paulatinamente.

"Nosotros estamos pensando que puede haber hasta un 30 por ciento de jóvenes que se coloquen en las mismas empresas que los tuvieron como becarios. Es decir, que el 30 por ciento puedan colocarse y a partir de ahí el 70 por ciento a través de las herramientas que nosotros tenemos que es el Servicio Nacional de Empleo, comencemos a colocarlos, esa sería nuestra expectativa la más moderada", admitió.

“El deseo sería que todos se queden a trabajar en sus empresas, pero es imposible en términos económicos. Queremos lograr que las empresas que los tuvieron puedan contratarlos, aunque sabemos que la generación de empleo no es un tema de ganas, es un asunto económico, si no hay mayor crecimiento pues no pueden expandirse”.

Duarte indicó que este mes de enero egresaron del programa solo mil 200 jóvenes y para febrero se espera que egresen 14 mil, a fin de que los egresos sean progresivos y en agosto se llegue a un máximo de 800 mil egresados.

“Nuestra preocupación es cómo les abrimos la oportunidad, cómo transformamos esos becarios en fuerza laboral formal que les permita tener un mejor ingreso. La apuesta es que se empleen en el sector formal porque si no estaríamos provocando una distorsión, estaríamos invirtiendo muchos recursos que terminarían en una actividad informal”, reconoció.

El subsecretario dijo que será complicado que el gobierno federal, que participa en el programa con aprendices en Sembrando Vida, Conafe, Protección Civil, puedan contratar a los jóvenes “porque en el marco de la restricción presupuestal no habrá nuevas plazas”.