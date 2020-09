285 proyectos de electricidad están pendientes de aprobación por parte de la Sener, asegura la Concamin

Hay 285 proyectos en infraestructura eléctrica que representan inversiones de más de 100 mil millones de dólares y se encuentran a la espera de aprobación de la Secretaría de Energía (Sener) para permitir la participación de particulares, señaló Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía de Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Muy pocos están recibiendo el visto bueno de parte de la Sener o de CFE (Comisión Federal de Electricidad) o de quien está haciendo el filtrado de esos proyectos. Podrían ser inversiones por arriba de los 100 mil millones de dólares para el resto del sexenio”, dijo.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se retomaría el paquete de proyectos de inversión en infraestructura, el sector privado bajo la batuta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) organizó un equipo con las comisiones de energía de sus organismos empresariales para identificar cuáles proyectos están en etapa más avanzada para reactivarlos.

“Lo que hemos hecho es allegarle al gobierno la información y decirle que hay una gran cantidad de proyectos detenidos por trámites burocráticos que ellos pudieran desatorar fácilmente y tener rápidamente una inyección de recursos”, dijo el Régulo Salinas.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presentó un paquete de proyectos de construcción. En la parte de energía se hizo un análisis y hay 285 proyectos que pudieran arrancarse rápidamente si se otorgaran los permisos de acuerdo con los criterios establecidos y si se respetaran las reglas del juego.

“Es difícil saber cuántos se pueden anunciar porque en la mecánica es que si cumples los requisitos que establecen los lineamientos, te deben dar el permiso en automático y ahorita no está siendo así el criterio. Básicamente el Ejecutivo, la Secretaría de Energía es la que está palomeando. En el caso del sector eléctrico, incluso se ve que está decidiendo qué competidores entran y cuáles no”, explicó Salinas.

220 suspensiones definitivas

Salinas Garza también señaló que hace un par de semanas se habían recibido 220 suspensiones definitivas, algunas de carácter general contra las medidas que el gobierno a través de la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) han querido establecer .

"Principalmente los que se han amparado son los permisionarios porque son los que tienen las centrales de generación. Hasta hace dos semanas, se habían recibido 220 suspensiones definitivas, algunas de carácter general contra el Cenace y de la Sener, lo que implica que esos acuerdos dejen de aplicarse”, dijo.

Detalló que también hubo suspensiones definitivas en el tema de cómo se hacinaban los Certificados de Energía Limpia y en respecto a los aumentos en las tarifas porteo tanto de energías limpias como térmicas.

“El resultado ha sido bueno en el sentido de que estas disposiciones no han tenido un efecto real en cuanto a los costos pero sí en la confianza del inversionista en donde prefiere no invertir mientras no haya reglas del juego claras”, advirtió.

Si el gobierno quiere cambiar las reglas de operación para favorecer a las empresas del estado como la CFE, podría hacerlo siguiendo el proceso adecuado, lo que provoca incertidumbre es cambiar las reglas de proyectos en los que ya se invirtió.

“Lo que no deben hacer es cambiar las reglas para el que invirtió antes. Si las cambian más adelante, será el inversionista quien decida si quiere jugar o no con esas reglas”, dijo.