Sheinbaum tendrá que ser ‘domadora de león' en relación México-EU: Nobel de Economía

La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá nuevos retos ante la relación bilateral México-Estados Unidos, luego de que en enero próximo Donald Trump tomará posesión de la Casa Blanca. El republicano ha amenazado con imponer altos aranceles si las autoridades mexicanas no logran frenar el paso de personas migrantes en la frontera, y ha dicho que una de sus principales políticas migratorias será la deportación masiva de migrantes sin documentos.

Al respecto de esta situación ha hablado el premio Nobel de Economía, James Robinson.

Sobre la relación comercial de México con Estados Unidos, Robinson planteó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ser “como una domadora para enfrentar al león”, pues ambos países necesitan cooperar debido a que las raíces políticas, económicas y culturales son muy fuertes.

“Creo que los siguientes cinco años van a ser un gran reto para México, y más para los ciudadanos en Estados Unidos, vamos a tener que lidiar con este intento de repatriar a los migrantes ilegales… los problemas de Estados Unidos no los causan los migrantes ni los ilegales, ni los legales, los inmigrantes de América Latina mantienen al país en movimiento”, agregó Robinson.

En el proceso de relocalización de las cadenas productivas, conocida como nearshoring, México debe crear oportunidades y lograr beneficiarse, aunque este fenómeno luzca insuficiente para ser un país próspero, estimó el premio Nobel de Economía.

“Hay que beneficiarse de las oportunidades. Esta es una oportunidad, pero no es suficiente para generar de verdad un desarrollo o ver a México como un país totalmente próspero y desarrollado”, dijo Robinson en una reunión organizada por GS1 México.

Robinson, quien ganó el Nobel de Economía este año junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson, puso como ejemplo el impacto de la industria maquiladora en México que, si bien permitió un cambio en la actividad, no logró un cambio fundamental.

“Hay que generar nuestras propias oportunidades, no podemos sentarnos y esperar a que alguien más venga y haga algo, no. Hay que generar como en los negocios que se crean mercados, productos que las personas no sabían que querían, a eso me refiero con la innovación y el dinamismo económico”, recalcó Robinson.

El coautor de ‘Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza’, dijo que ha habido casos de éxito en este tipo de oportunidades, como Corea del Sur que, en los 70 se benefició del desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos donde hubo grandes oportunidades.