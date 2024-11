Hacienda da ‘un pelito’ de estímulo fiscal a la gasolina Magna, ¿cómo quedan la Premium y el diésel?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se apiada de los conductores y en esta ocasión dio un pequeño porcentaje de estímulos fiscales a uno de los combustibles.

Se trata de la gasolina Magna la que será beneficiada a partir del sábado 9 de noviembre, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aquí te contamos cómo quedará el precio del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para la segunda semana de noviembre.

¿De cuánto serán los estímulos fiscales para la gasolina Magna?

Poco a poco sube el estímulo fiscal para la gasolina Magna que en esta ocasión tendrá 0.6 por ciento de apoyo frente al 0 por ciento que tuvo la semana pasada.

En esta ocasión el precio del IEPS será de 6.13 pesos para la gasolina que es menor a 91 octanos o ‘gasolina verde’.

Sin embargo, ya no hay esperanzas para la gasolina Premium que recién cumplió un año de no recibir estímulos fiscales en este combustible. La ‘gasolina roja’ mantiene el pago del IEPS en 5.21 pesos al no recibir ningún apoyo para esta semana.

¿Habrá estímulos fiscales para el diésel?

Una situación similar ocurre con el diésel que nuevamente permanece sin estímulo fiscal a partir del sábado.

Suman 15 semanas en las que este combustible no ha recibido ningún tipo de apoyo. La última ocasión en la que Hacienda le dio una ayuda fue de la semana del 29 de junio al 5 de julio cuando le otorgó 5.1 por ciento.

Desde entonces, el diésel mantiene la cuota del pago del IEPS en 6.7 pesos que se mantiene para esta semana.

Los estímulos fiscales son la ‘ayudadita’ que le da Hacienda a los conductores para el pago de impuestos a los principales combustibles.

Cada semana se anuncia el porcentaje de apoyo para cada uno a través del DOF como una forma de evitar los ‘gasolinazos’.