BBVA tiene problemas en viernes de quincena: Usuarios no pueden ingresar a la app

El banco BBVA está teniendo problemas en su aplicación este viernes, justo en la quincena, de acuerdo con los reportes de usuarios en redes sociales como X (antes Twitter).

Las personas han reportado que no pueden realizar transferencias desde la aplicación del banco, algunos otros ni siquiera pueden ingresar a la app, por lo que BBVA está invitando a las personas a que realicen sus operaciones en otro momento del día.

En la plataforma de Down detector, las personas destacan que incluso han logrado entrar a la app pero no han podido realizar transferencias. O la app no les permite escribir caracteres especiales.

Ante los problemas, en uno de las respuestas, BBVA México reportó que “estamos presentando intermitencia en el ingreso con huella y rostro en la App BBVA México te sugerimos ingresar con contraseña”.

@black_corona20 Hola Raul, buenas noches. Te atiende Evelin, es un placer saludarte. Estamos presentando intermitencia en el ingreso con huella y rostro a la App BBVA México te sugerimos ingresar con contraseña. (1) — BBVA México (@BBVA_Mex) August 31, 2024

@Kellog_s97 Es importante nos apoyes realizando tus operaciones nuevamente en el transcurso del día, por favor. — BBVA México (@BBVA_Mex) August 31, 2024

De acuerdo con Down detector, los problemas en la app de este banco comenzaron desde aproximadamente las 15 horas de este viernes, cuando millones de personas reciben su pago de quincena, y las quejas en la plataforma han ido en aumento durante la tarde noche.

BBVA todavía no ha emitido un posicionamiento oficial en su cuenta de X esta noche. No obstante, ha estado contestando los constantes mensajes de quejas de sus clientes en esa red social.

Esta no es la primera vez que la app de este banco tiene problemas justo durante el día de quincena. Apenas hace dos meses, el 28 de junio, hubo fallas generalizadas también que generaron quejas, pero también memes sobre las caídas en la app de BBVA.

Usuarios se han quejado de las fallas de BBVA con memes.

Desde Down detector, en la sección de comentarios, los usuarios de BBVA México explican cuáles han sido sus experiencias. Una de ellas destacó que “Desinstalar e instalar la app arreglo el problema para mí”.

“¿Alguna noticia? Yo desinstale la app y la volví a instalar y no me deja volverme a registrar”, destacó otro usuario en esa plataforma.