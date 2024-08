Pemex cierra trato para ‘revivir’ gigantesco yacimiento Ku-Maloob-Zaap: ¿De qué va el acuerdo?

Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó a un acuerdo con CME Oil and Gas, con sede en México, para reactivar los yacimientos Bacab y Lum, depósitos maduros que forman parte del gigantesco yacimiento Ku-Maloob-Zaap, según personas quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información no pública.

CME y sus subsidiarias OPEX Perforadora y Perforadora Profesional Akal I planean extender la profundidad de los pozos para aumentar la producción diez veces a 40 mil barriles por día para 2028, comentaron las fuentes.

Bacab y Lum están en aproximadamente a 60 metros bajo el agua, y la producción de cada uno alcanzó su punto máximo hace más de una década.

¿Cuánto invertirá CME Oil and Gas en los pozos de Pemex?

Se espera que CME y sus unidades inviertan alrededor de mil 650 millones de dólares en los próximos 15 años y asuman todos los costos y riesgos de las operaciones de perforación, según las personas. El proyecto bombeará el equivalente a 73.4 millones de barriles de petróleo e ingresos de 4 mil 300 millones de dólares, con más de la mitad de las ganancias destinadas a cuentas del Gobierno, aseguraron las fuentes. Pemex no respondió a una solicitud de comentarios.

El acuerdo es un ejemplo de cómo Pemex busca subcontratar el trabajo en activos antiguos a socios del sector privado para reurbanizar los campos después de años de producción en declive. El gigante petrolero mexicano está adoptando un enfoque diferente al de los exploradores internacionales que rutinariamente entregan campos con décadas de antigüedad a empresas más pequeñas a través de ventas directas de activos.

La producción total de Pemex ha caído a 1.8 millones de barriles de petróleo y condensado, aproximadamente la mitad del pico de hace dos décadas.

El acuerdo también se produce en un momento en que otros actores del sector privado buscan invertir en los moribundos yacimientos mexicanos de petróleo y gas natural. El multimillonario Carlos Slim ha comenzado a aumentar las apuestas en la industria del petróleo y el gas en los últimos meses, llegando a un acuerdo con Pemex para desarrollar el yacimiento marino de Lakach y aumentando su participación en las empresas estadounidenses PBF Energy y Talos Energy.

Este es el complicado panorama económico para Pemex

Pemex Entre uno de los objetivos de AMLO está el revivir por completo el sistema de refinerías de la empresa. (Mauricio Palos/Bloomberg)

En julio pasado, Pemex registró su peor pérdida desde la pandemia de COVID-19, una señal negativa para quien sea que Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, elija para dirigir la empresa productiva del Estado para reactivar la producción y reducir la carga de deuda de casi 100 mil millones de dólares de la empresa.

El nuevo o nueva director de Pemex es uno de los cargos del gabinete ampliado que aún no han sido anunciados por Claudia Sheinbaum. La ex jefa de Gobierno ya reveló que Luz Elena González se hará cargo de la Secretaría de Energía, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será dirigida por primera vez en su historia por una mujer después de la presentación de Emilia Esther Calleja como titular.

Claudia Sheinbaum adelantó que el plan para Pemex incluye una renegociación de la deuda y enfoque verde, esto en una conversación con Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero.

“Es factible hacer esta renegociación y, al mismo tiempo, pienso que Pemex, aparte de la producción petrolera y de gas, tiene posibilidades de desarrollarse como otras empresas internacionales públicas y privadas, en temas de energías renovables”, remarcó.

El paquete de medidas de Sheinbaum para Pemex incluye limitar la producción de crudo a 1.8 millones de barriles de petróleo por día y un impulso al crecimiento de la energía verde, según Bloomberg.