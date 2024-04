Entusiasma a Santander panorama económico del país

Los inversionistas como los consumidores tienen un alto grado de optimismo sobre México, lo que se refleja en la demanda de crédito de empresas y personas físicas, aunque serán pasadas las elecciones en México y en Estados Unidos en donde se conozca una vez más, cómo está la fortaleza del país.

Felipe García, director de Santander México, reconoció que están más optimistas, por lo que no pueden apuntar algo que les preocupe en el corto o mediano plazo, aunque siempre están vigilantes de todos los temas que puedan ser riesgosos para la industria bancaria.

En entrevista con motivo de la 87 Convención Bancaria, García Ascencio consideró que el hecho de que este año la economía mexicana crezca alrededor de 2.4 por ciento, significa que la demanda del crédito será entre 2 a 3 veces más e incluso puede ser más alta por toda la inversión que está llegando.

“El sistema financiero está muy sólido, tenemos unos índices de capitalización como gremio realmente muy altos. Santander en particular está cómodamente por arriba de la tasa promedio y de la que exige de capitalización el regulador, entonces, realmente pensamos que el crecimiento puede ser generalizado. El impulso fiscal le va a ayudar al consumo, le va a ayudar prácticamente a todo el país”.

Por ello, estimó que no hay un segmento que les preocupe per se, aunque sí estarán vigilantes del desempeño de las distintas carteras en el arranque del próximo año, sobre todo en el caso de que Estados Unidos presente una desaceleración importante.

“Es difícil que eso no tenga un impacto en México, eso es a lo que tenemos que estar un poquito vigilantes, pero no en algún segmento en particular. La verdad es que vemos todas las carteras muy sanas”.

Sin embargo, ante el optimismo que hay sobre el país y el buen desempeño de la banca, consideró que el gremio busca de manera compartida trabajar con las autoridades y empresarios para que se tenga una verdadera agenda del nearshoring.

“Es una oportunidad única, histórica para México. El tema del nearshoring necesita acompañarlo con inversión en energía, inversión en infraestructura, inversión en agua, inversión en puertos, carreteras y demás. Creo que es muy importante que esto realmente se acompañe”.

Esto también se traduciría en un mayor progreso para México porque los bancos también estarían contribuyendo a que se incremente la penetración del sistema financiero.

“Entre más gente podamos subir al sistema financiero, les podamos dar crédito y eso permite también que acompañemos este nearshoring desde el lado de individuos, de Pymes y de nuevo, que cada vez tengamos trabajos mejor remunerados e inversión extranjera, que no sea solo manufactura, sino cosas de mayor valor agregado. El enfocarse en esto sería lo que más le ayude al país para poder potenciar su tasa de crecimiento en los siguientes seis años”, estimó.

El mundo de lo que mejor habla de México es de la continuidad, aun cuando ya se han tenido administraciones de diferentes partidos políticos y que tienen enfoques diferentes, pero han logrado mantener los números macroeconómicos estables.

El banco con más licencias

En nuestro país, el grupo de origen español tiene tres licencias bancarias activas, esta decisión, explicó, es que era algo inevitable buscar un banco digital para enfrentar la competencia de las Fintech.

Si bien Santander es el banco más importante en nuestro país para el grupo, García Ascencio recordó que empezaron a ver en muchos otros países en donde operan, incluso en México, el surgimiento de las Fintech. Por lo que, tener una oferta de un banco 100 por ciento digital era algo natural y, es algo que el grupo ya hace en otras geografías.

“Queremos darle un poco más de espacio a todos los clientes en México, una alternativa, si quieren un banco digital, está Open Bank, si quieren un banco con sucursales tenemos el Banco Santander y prácticamente eso es en donde nos vamos a enfocar”.

Y es que tanto para la presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, como para el director general, Héctor Grisi, México es un mercado prioritario y en donde esperan crecer significativamente, ya que hay aún se tiene un bajo nivel de penetración bancaria, pero también porque en nuestro vecino Estados Unidos se ve un buen panorama, y eso al final, impulsa a México.