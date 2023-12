Liberación de créditos para evitar catástrofe empresarial en Acapulco: Concaingro

Urge la liberalización de los créditos a las pymes anunciados por Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext para evitar una catástrofe empresarial en Acapulco y la costa de Guerrero, alertó Julián Urióstegui Carbajal, presidente del Consejo de Cámaras industriales y empresariales de Guerrero (Concaingro), una vez que de éstos depende que los negocios puedan mantener a sus empleados a más de un mes del impacto del huracán Otis.

“Bancomext y Nafin no han entregado los créditos anunciados formalmente hace 15 días. No han liberado los créditos, se requieren esas condiciones de no aplique buró de crédito y sobretodo la rapidez, que se haga todo lo posible para que cuando se entregue un expediente de solicitud de crédito, en 15 días máximo se libere y no los tres meses que toman tradicionalmente, de lo contrario será una catástrofe empresarial”, dijo durante el foro “Reconstrucción Acapulco”, organizado por EL FINANCIERO-BLOOMBERG.

Los empresarios guerrerenses, en particular de Acapulco requieren flexibilidad en sus solicitudes de financiamiento ante los daños económicos sufridos por el huracán Otis el 25 de octubre pasado, solicitan que entreguen bajo dos formatos, crédito tradicional con la consideración del historial crediticio del solicitante y otros en donde no aplique el buró de crédito.

“Que sigan siendo créditos, pero sin tantas restricciones y sobre todo, la rapidez para que ocurra para así el empresario pueda retener las fuentes de trabajo y no cerrar la cortina”, señaló el líder empresarial.