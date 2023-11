Usa gobierno 304 mil mdp de los fondos de estabilización

Los fondos fueron utilizados en 2019 y 2020, pero no se han reconstituido totalmente. (Bloomberg)

El saldo de los tres fondos de estabilización, el FEIP y FEIEF y el FMP, disminuyó 303 mil 947 millones de pesos en lo que va de este sexenio, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Hacienda.

Los recursos de estos fondos sumaron 388 mil 771 millones de pesos al cierre de 2018, y 84 mil 39 millones en septiembre de este año, lo que implicó una contracción de 82.7 por ciento, en términos reales.

El saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) cayó en 240 mil 287 millones de pesos al cierre del tercer trimestre 2023, comparado con el monto de recursos que tenía al principio de la administración.

Al cierre de 2018 contaba con 279 mil 771 millones de pesos, y al concluir septiembre de este año disminuyó a 39 mil 484 millones de pesos. Acumuló una caída real de 88.8 por ciento.

En tanto, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) disminuyó en 65 mil 197 millones de pesos en los primeros cuatro años de la presente administración. Su saldo bajó de 88 mil 722 millones de pesos, a 23 mil 525 millones de pesos, que equivale a una caída real de 79 por ciento.

José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expresó que los fondos se crean para utilizarlos cuando efectivamente hay una crisis o una menor captación de ingresos.

De acuerdo con el CIEP, los fondos fueron utilizados en 2019 y 2020, pero no se han reconstituido totalmente, por lo que el país no contaría con los recursos suficientes para hacer frente a una nueva crisis económica de esa magnitud.

Hay que reconstituir recursos

Clavelina señaló que se requiere es reconstituirlos de forma rápida y para ello habría que cambiar las reglas. “Creo que se debe analizar que se está haciendo con los excedentes, se debe procurar que haya remanentes que puedan alimentar al FEIP y al FEIEF”, dijo.

“Pero creo que también habría que cambiar las reglas, porque estos factores que alimentan anualmente a los fondos son muy pequeños en comparación con lo que se va a requerir, en caso de haber una nueva pandemia o una crisis o una desaceleración económica”, recomendó el especialista.

La expectativa, agregó, es que tampoco crezcan mucho estos fondos y que no haya excedentes como en 2021 y 2022; los ingresos petroleros no están siendo tan grandes como se esperaba y no ha estado tan dinámica la recaudación de IVA.

Señaló que los fondos bajaron no por una práctica deliberada del gobierno por desaparecerlos, sino porque fue necesario gastarlos por la crisis económica gestada por la pandemia.

Añadió que con la Ley de Ingresos de 2024, Hacienda anunció que habían aprobado algunas modificaciones al FEIP, para que el gobierno pueda capitalizarlo con activos financieros del sector público, y quizás eso también sirva para acumular algo más de forma más acelerada.

Fondo petrolero

El saldo del Fondo Mexicano del Petróleo aumentó en mil 567 millones de pesos, al pasar de 20 mil 278 millones de pesos, al concluir 2018, a 21 mil 815 millones en este año.

César Augusto Rivera, investigador en energía y medio ambiente del CIEP, explicó que este fondo muestra en apariencia un crecimiento, pero no es tanto por aportaciones, sino por el rendimiento de los instrumentos en los que está invertido.

Explicó que existen ciertas restricciones para que lleguen los recursos a este fondo, y para que puedan llegar a la renta petrolera tiene que representar más de 4.7 por ciento del PIB, lo cual no ha sucedido desde el 2008. “Entonces no hay forma que este fondo pueda ser alimentando poco a poco”.