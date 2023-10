Labores de cuidado en México: 75 por ciento de las personas son mujeres

En México, las labores de cuidado son realizadas en mayor medida por las mujeres, situación que provocó que destinen menos tiempo de trabajo a alguna actividad económica, de acuerdo con los resultados de la primera edición de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI.

Los resultados de la ENASIC 2022 revelan que en total 31.7 millones de personas brindaron apoyos o cuidados a personas del hogar u otro, de los cuales, 23.8 millones (75.1 por ciento) eran mujeres y 7.9 millones eran hombres (24.9 por ciento).

La presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, dijo que la característica más sobresaliente de las tareas de cuidados es el hecho de que descansan sobre un desequilibrio social, y que recae de manera desproporcionada en una parte de la población.

“Esta situación, derivada de prejuicios, estereotipos asociados al género causa brechas de desigualdad y afecta negativamente al bienestar”, dijo Márquez Colín durante la presentación de los resultados.

Los datos del INEGI también muestran que, en cuanto a horas a la semana en labores de cuidados, las mujeres dedicaron, en promedio, 37.9, mientras que los hombres, 25.6, es decir, una diferencia de más de 12 horas semanales.

Sobre la tasa de participación económica de las mujeres de 15 a 60 años que brindan cuidados fue de 56.3 por ciento; además, “trabajan de manera remunerada menos horas, pues alrededor de la mitad de las que brindan cuidados trabaja menos de 35 horas semanales”.

Los resultados revelan que el 15.9 por ciento de las mujeres sí incrementaría sus horas de trabajo, pero el 84.1 por ciento restante dijo que no podría aumentar sus horas de trabajo.

Sobre la población no económicamente activa de mujeres, el 60.3 por ciento no está disponible para ocuparse en algún trabajo y el 39.7 por ciento dijo estar disponible, pero no está en la búsqueda de un empleo, debido a que dedica su tiempo a labores de cuidado.

“El motivo principal para no trabajar, aunque lo deseara, fue que ‘no tiene quien cuide a sus hijas e hijos’ con 68.4 % o ‘no tiene quien le cuide a las personas adultas mayores o enfermas’, con 78.4 por ciento”, destacó el INEGI.

45.2 por ciento de mexicanos requiere cuidados

A nivel general, en México 58.3 millones de personas (45.2 por ciento de la población) son susceptibles de recibir cuidados en los hogares.

“Para dimensionar esta cifra, podemos compararlo e implica la población de Italia. Este es el reto por delante, es el tamaño del reto que tienen los tomadores de decisiones en el sector público, privado y en las familias”, dijo Márquez Colín.