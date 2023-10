¿Cuáles son los bancos que suman más reclamos en 2023, según Condusef?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió sobre los bancos sobre los que se han registrado más quejas por parte de los clientes

El análisis de Condusef, que abarca hasta junio de 2023, indica que ha habido 67 mil 422 reclamaciones en el sector bancario.

Y son nueve bancos los que, en conjunto, suman el 95 por ciento de las reclamaciones: Scotiabank, Banco Mercantil del Norte (Banorte), HSBC, BBVA, Banco Nacional (Banamex), Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa.

La comisión señala que Banamex reportó el 26 por ciento de las quejas; seguido por BBVA, con 19 por ciento; y Banorte, con 12 por ciento. Además, el reporte indica también estas cifras: “Scotiabank con 306 reclamaciones por cada millón de contratos, Banco Nacional de México con 237 y Banorte con 186″.

No obstante, se señala que los bancos que tienen un porcentaje más alto de resolución favorable para sus usuarios son Scotiabank, con 47 por ciento, seguido por BBVA México, con 46 por ciento, y HSBC, con 44 por ciento.

La Condusef considera oportuno señalar que el que una institución sume más o menos reclamaciones no significa que sea mejor o peor. Esto se debe a que, si un banco tiene una mayor base de clientes y más servicios financieros que otros, entonces es normal que la medida de reclamaciones sea alta.

¿Por qué los clientes se quejan de los bancos?

Esta comisión, en su reporte, señala que el producto financiero por el que hay más reclamos por parte de clientes es por las tarjetas de débido, que suman un 28 por ciento o 18 mil 106 las quejas.

Le siguen las tarjetas de crédito, con 24 por ciento (15 mil 474) y las cuentas de ahorro, con 10 por ciento (6 mil 248).

En cuanto a los servicios financieros, la mayor causa de reclamos fueron las transferencias electrónicas no reconocidas y los consumos no reconocidos, ambos con 19 por ciento; seguido de los cargos no reconocidos, con 7 por ciento.