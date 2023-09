Gobierno de EU podría sufrir un cierre el 1 de octubre: ¿Qué consecuencias traería?

A pesar de que las negociadores entre los republicanos y demócratas del Senado de Estados Unidos se acercan a un acuerdo, el cierre de Gobierno aún no está descartado para el 1 de octubre y las alertas se encienden por la ‘parálisis’ en algunas actividades.

Ante esto, dijo The New York Times, la Casa Blanca comenzó a aconsejar a las agencias federales que se preparen para un cierre del Gobierno debido a que los legisladores republicanos no han progresado en las negociaciones para mantener el financiamiento gubernamental más allá del domingo.

Para lograr un acuerdo, el Senado de EU todavía tendría que superar el obstáculo en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y el presidente de la instancia, Kevin McCarthy, quien se enfrentará a la difícil decisión de si permitir o no una votación.

Si el objetivo se cumple, se ampliaría la financiación por 45 días, pero no es probable que incluya ayuda a Ucrania para su lucha contra Rusia. Además, se trata de un plazo más corto que la prórroga hasta diciembre que querían originalmente los demócratas.

Incluso, aún no está claro si el proyecto de ley del Senado incluirá ayuda de emergencia por desastre. Esto y el fondo para Ucrania, solicitado por la Casa Blanca, no han sido acogidos por algunos republicanos de la Cámara.

¿Qué implica un cierre de Gobierno en Estados Unidos?

El New York Times apunta que, desde 1976, el financiamiento del gobierno de Estados Unidos se ha interrumpido en 21 ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión se contempla la posibilidad del cierre más largo y reciente que fue en diciembre de 2018, el cual dejó sin salario a 800 mil de los 2.1 millones de empleados del gobierno federal.

El cierre implica la suspensión de varias de sus operaciones hasta que el Congreso actúe para volver a destinar recursos. El medio estadounidense señala que esto significaría suspender a miles de empleados federales mientras el gobierno está paralizado, o trabajar sin sueldo.

Ante esto, los ciudadanos norteamericanos sufrirían las consecuencias debido a que deben enfrentar la interrupción de servicios públicos, además de una serie de inconvenientes.

Además, los cierres de los parques nacionales y museos suelen ser uno de los impactos más visibles durante un cierre. En algunos casos, pueden producir pérdidas significativas para las comunidades que dependen del turismo. Incluso, las operaciones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos se verían suspendidas.

Con información de Bloomberg y The New York Times