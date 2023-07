BlackRock ve ‘gran oportunidad’ en activos bancarios ‘que nadie quiere’

BlackRock está a punto de convertirse en un mayor comprador de activos que los bancos descargan para mejorar su capital y liquidez, después de concluir que la industria enfrenta años de agitación provocada por altas tasas de interés, nuevas regulaciones estrictas y posible consolidación.

Gary Shedlin, vicepresidente del administrador de dinero más grande del mundo, está liderando los esfuerzos para posicionar los fondos de BlackRock como fuentes de capital para los bancos que buscan vender valores respaldados por activos o grandes carteras de préstamos de consumo, comerciales o residenciales.

No hay escasez de suministro; los prestamistas están ofreciendo activos todos los días a compradores potenciales como BlackRock y el ritmo de las grandes ventas de préstamos está aumentando, dijo Shedlin en una entrevista. Los cambios son parte de una tendencia secular a largo plazo que hará que el capital privado desempeñe un papel más importante en apoyo de los prestamistas, añadió.

“Es una gran oportunidad para BlackRock. Es una gran oportunidad para nuestros clientes”, dijo Shedlin, ex director financiero de la firma y anteriormente banquero de instituciones financieras en Morgan Stanley. Como parte del plan, BlackRock podría iniciar nuevos vehículos de inversión dirigidos a los activos bancarios, dijo.

BlackRock se unirá a un campo cada vez más concurrido. Los administradores de capital privado y crédito han estado buscando comprar activos dislocados de los bancos, y algunos de los administradores de activos alternativos más grandes del país intentaron ingresar al proceso del gobierno de Estados Unidos para subastar prestamistas después de que cuatro de ellos colapsaron a principios de este año.

Los fondos administrados por ejecutivos de BlackRock han invertido durante mucho tiempo en valores respaldados por activos, y la compañía ha asesorado a instituciones financieras y reguladores durante años. El nuevo esfuerzo refleja la evaluación de los ejecutivos de que hay más consecuencias provenientes de las recientes convulsiones de la industria.

Si bien Shedlin, de 59 años, consideró que la “mini crisis” ya ha terminado, los bancos aún deben lidiar con los fondos del mercado monetario que están atrayendo a los depositantes con mayores rendimientos y desajustes entre la duración de los activos en los libros de los prestamistas y los pasivos con sus clientes. Algunos activos, incluidos los préstamos inmobiliarios comerciales, están en riesgo, dijo.

El presidente ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, dijo que el colapso de los bancos estadounidenses de tamaño mediano este año expuso “grietas en el sistema financiero” y recordó la “crisis lenta” de la era de ahorros y préstamos de las décadas de 1980 y 1990. BlackRock este año fue parte de una oferta fallida de PNC Financial Services Group Inc. por First Republic Bank, y se espera que el administrador de dinero se haga cargo de los activos hipotecarios residenciales del prestamista.

Como resultado, los bancos regionales estadounidenses están reduciendo los balances a medida que las alzas de tasas de interés más agresivas de la Reserva Federal (Fed) en décadas erosionan el valor de algunas de sus tenencias.

Western Alliance Bancorp vendió el trimestre pasado aproximadamente 4 mil millones de dólares en activos, mientras que PacWest Bancorp. vendió una cartera de 3.5 millones de dólares a Ares Management. U.S. Bancorp está realizando ventas específicas y titulizando préstamos para automóviles, y Citizens Financial Group dijo que está buscando racionalizar su balance.

“Si las tasas de interés subieran 500 puntos básicos y los bancos no cambiaran los tipos de activos que tenían en cartera, estaría más preocupado”, dijo Aaron Klein, investigador principal de la Brookings Institution. “Si los bancos no estuvieran haciendo ningún cambio, entonces no estarían reconociendo el cambio en su estructura de financiamiento”.

Aun así, los principales reguladores bancarios de Estados Unidos se están preparando para lanzar un plan radical el 27 de julio para endurecer los estándares de capital, una medida que probablemente libere más activos. El vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, dijo que los cambios probablemente resultarán en que los bancos más grandes necesiten mantener dos puntos porcentuales adicionales de capital, o 2 dólares adicionales de capital por cada 100 dólares en activos ponderados por riesgo.

BlackRock podría encontrarse chocando con otros gigantes financieros como Blackstone, cuyo presidente ejecutivo, Steve Schwarzman, dijo en mayo que está en conversaciones con varios bancos regionales de Estados Unidos para explorar las compras de activos y préstamos que originan.

Nuevo modelo

Si bien Shedlin no ve una “venta masiva” inmediata de activos bancarios, dijo que habrá una migración en los próximos dos o tres años a una nueva relación entre inversores y bancos.

Shedlin prevé que los bancos persigan cada vez más un “modelo de originar para distribuir”, lo que significa que habrá más préstamos o activos que los bancos probablemente empaquetarán en valores o venderán en carteras a inversores como BlackRock.

“No somos un competidor para ellos”, dijo Shedlin sobre los bancos. “Traemos, nuevamente, a diferencia de mucha gente, capital increíblemente flexible a la mesa”.

Los fondos de renta fija existentes de BlackRock, incluido el fondo Strategic Income Opportunities y los fondos de retorno total, podrían ser inversores potenciales en activos de mayor calidad descargados por los bancos, dijo Shedlin. BlackRock actualmente supervisa más de 100 mil millones de dólares en activos titulizados en una variedad de fondos y cuentas.

Una estrategia de inversión más oportunista podría centrarse en recoger activos problemáticos de los bancos que ofrecen mayores rendimientos, dijo. “Esos fondos de capital oportunistas también existen hoy en BlackRock y existirán en el futuro”, dijo Shedlin.