Sheinbaum afirma que próximo Gobierno de México no necesita una reforma fiscal

Pese a que diversos analistas han señalado que se tiene que revisar la implementación de una reforma fiscal en México, Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, no la ve necesaria.

Por el contrario, la ex jefa de Gobierno señaló que hay áreas de oportunidad con el actual régimen para los contribuyentes.

“¿Una transformación profunda es posible sin una reforma fiscal?” se le preguntó en el libro Claudia Sheinbaum. Presidenta de Arturo Cano, a lo que respondió “Sí. Le pedí a Raquel Buenrostro, con quien me llevo muy bien y es buena amiga; y a Pablo Gómez, que me ayudaran a revisar qué tanto más hay en el pago de impuestos en el contexto actual de régimen fiscal”.

Añadió que Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, le aseguro que todavía hay un espacio importante. En este sentido, proyectó que es importante conocer el margen de maniobra por si busca llevar a nivel nacional el programa de becas de los niños y las niñas. Esto necesitaría, dijo, otros 300 mil millones de pesos, similar al apoyo que se da a las personas adultas mayores.

“Hay que hacer las cuentas, y tengo ahí un equipo que me está ayudando en eso”, argumentó.

Sheinbaum destaca el ‘modelo AMLO’ de la economía

En el libro se exponen comentarios de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México respecto a la economía, entre los que destacan la apreciación del peso y el buen desempeño de la deuda respecto al PIB.

En el mismo texto, aseguró que una virtud del modelo del presidente Andrés Manuel López Obrador es la estabilidad económica y financiera del país. Refirió que si la alta inflación, que se vive a nivel internacional, se juntara con una devaluación del peso, sería terrible.

“Y no; al revés, hay una apreciación del peso increíble, pero es cierto que no ha habido… para grandes empresarios no ha habido una limitación, y lo único es que tienen que pagar impuestos”, sostuvo.

El autor refirió que a mediados de febrero de 2023 Sheinbaum publicó en Twitter un mensaje que podría sintetizar su pensamiento económico: “Aún no encuentran explicación los teóricos del ayer de la realidad de hoy. Se llama economía moral. Subió el salario mínimo y se crea bienestar, se controla la inflación, el peso fuerte y hay desarrollo económico. ¡Claro que se puede!”.