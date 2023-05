México y Perú: ¿Cuál es el costo económico de un rompimiento entre ambos países?

El Congreso peruano declaró persona non grata a López Obrador por sus declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir la presidencia de la Alianza del Pacífico. (Cuartoscuro)

La tensión política entre México y Perú ha escalado en días recientes y pone en duda la relación comercial entre ambas economías hacia delante.

Hasta el 2022, Perú era la cuarta economía de Sudamérica que más recibió exportaciones desde México, con un total de mil 727 millones de dólares y anotó un crecimiento de 10.9 por ciento, respecto al 2021, según datos recopilados por Banco de México (Banxico).

A pesar del incremento observado en todo el año pasado, entre enero y marzo de este año, las exportaciones de México a Perú suman 336 mil 657 dólares, una caída de 24.8 por ciento, respecto al mismo periodo del 2022.

Entre los principales productos que México exporta figuran los monitos y proyectores; varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón, y tractores.

El analista económico de Monex, Marcos Arias, recordó que la mayoría de las exportaciones mexicanas tienen como destino a América del Norte, por lo que la relación con América Latina la principal interacción es con Brasil o Argentina.

“La economía peruana no es muy significativa en términos de volumen comercial. Disrupción a nivel económico e incluso que lo veamos reflejado en cifras de exportaciones no será tanto”, dijo Arias a El Financiero.

De Sudamérica, Brasil es el que más recibe de exportaciones mexicanas, seguido de Colombia y Chile.

¿Qué importa México desde Perú?

Las importaciones que realiza México desde Perú en el 2022 ascendieron a mil 50 millones de dólares, un repunte de 49.8 por ciento, desde el año previo.

Además, entre enero y marzo suman 361 mil 692 dólares, un incremento de 19.3 por ciento anual, según los datos del banco central.

Lo que más importa México desde Perú son minerales de cobre, de zinc y sus concentrados, así como la uva.

Al contrastar las exportaciones con las importaciones con Perú, la balanza comercial de México fue superavitaria por 676 mil 591 dólares. El último dato con saldo deficitario fue en 2004 y 2005, según la Secretaría de Economía.

Pero más allá del intercambio de mercancías entre ambos países, también hay empresas mexicanas con presencia en el país andino y que de agravarse las relaciones también se verían afectadas.

“Entre las empresas mexicanas que tienen presencia en el Perú, están Grupo México, América Móvil, Ica, Arca Continental, Grupo Salinas, Bimbo, Mabe, Femsa y Cinépolis”, detalla Economía.

Detrás del pleito entre México y Perú

Las tensiones entre ambos países datan de diciembre de 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para su gobierno Pedro Castillo seguía siendo el presidente constitucional de Perú y que las relaciones estaban “en pausa”, al tiempo que ha rechazado la legitimidad de la jefa de Estado, Dina Boluarte.

Además, el Congreso peruano declaró persona non grata a López Obrador por sus declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir la presidencia de la Alianza del Pacífico.

“Yo se la puedo entregar a Chile (la presidencia de la Alianza del Pacífico) sin ningún problema, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas, ni comerciales con ellos”, dijo AMLO.