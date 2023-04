Ejecutivos de Signature Bank vendieron 100 mdd en acciones: WSJ

Ejecutivos de Signature Bank vendieron un total de más de 100 millones de dólares de acciones de la compañía en los últimos tres años, después de que la compañía comenzó a atraer clientes de criptomonedas, informó el Wall Street Journal.

El presidente Scott Shay, el director ejecutivo Joseph DePaolo y el director de operaciones Eric Howell representaron aproximadamente la mitad del total, dijo el periódico, citando su propio análisis de las presentaciones de la compañía. Vendieron muchas de las acciones en 2021 a alrededor de 220 dólares, antes de que las acciones alcanzaran un máximo histórico de 366 dólares a principios de 2022, según el informe.

Los reguladores de Nueva York cerraron Signature Bank, citando una “crisis de confianza” en el equipo de gestión y una corrida de depósitos, y entregaron la compañía a la Federal Deposit Insurance New York Community Bancorp más tarde se hizo cargo de los depósitos de Signature Bank y algunos de sus préstamos.

Shay, quien fue presidente del comité de riesgos de la junta, vendió 5.4 millones de dólares en acciones en 2021. También compró 1.5 millones de 2020 a 2022, y 644,000 dólares adicionales en 2023, según el informe. DePaolo vendió13.9 millones de dólares de acciones en 2021 y Howell vendió 14.9 millones. Los dos vendieron 9.2 millones de dólares adicionales entre ellos en marzo de 2022, según el informe.

El Wall Street Journal dijo que Signature Bank no respondió a una solicitud de comentarios, y Flagstar Bank de New York Community Bancorp, que asumirá todos los depósitos en efectivo de Signature Bank, no hizo comentarios. Howell, Shay y DePaolo declinaron hacer comentarios al periódico.

Los representantes de Howell y Shay declinaron hacer comentarios cuando fueron contactados por Bloomberg News. DePaolo no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Los tres ejecutivos sufrieron grandes pérdidas en sus tenencias de acciones cuando el banco colapsó, según el periódico.

Signature presentó los documentos que revelan las ventas a la FDIC, en lugar de a la Comisión de Bolsa y Valores, donde las empresas de su tamaño suelen presentarse, dijo el Wall Street Journal.