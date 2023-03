¡Tranquilo, viejo! Banxico dice que hay estabilidad financiera en México

MÉRIDA, Yucatán.- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que no existen elementos de preocupación acerca de la estabilidad del sistema financiero mexicano ante los shocks externos, al destacar que actualmente se tiene solidez macroeconómica, reforzada por las políticas fiscal y monetaria responsables.

En entrevista con el Financiero TV, la primera gobernadora en los 97 años de historia del banco central, reconoció que el panorama sigue siendo complejo e incierto a nivel global y no es exclusivo de México, pero dijo que por fortuna estamos en una situación muy distinta, comparado con otros episodios de volatilidad y crisis financieras.

“Ahora tenemos fundamentos macroeconómicos muy sólidos que nos colocan en una mejor situación comparado con otras economías emergentes; la responsabilidad que hay en cuanto a la política fiscal también es uno de los pilares; por supuesto el actuar de la política monetaria por parte del Banxico también contribuye a esta estabilidad que estamos observando”, enfatizó, en el marco de la 86 Convención Bancaria 2023.

“Pero hay otros factores, nuestro régimen de tipo de cambio es distinto, es un régimen flexible que nos ayuda a absorber los shocks que puedan ocurrir en la economía y el resto de las variables, por ejemplo, las cuentas externas están sólidas; en el sistema financiero tenemos niveles de liquidez y de capitalización por encima de los que exige la regulación”, abundó.

Sobre los riesgos en intermediarios no bancarios, dijo que en términos del sistema financiero el impacto que pudiera tener está muy acotado.

Acerca del riesgo por posibles efectos de contagio en México por las quiebras de los bancos Silicon Valley y Signature Bank de Estados Unidos, apuntó que “los vemos como efectos o eventos que han sido contenidos en Estados Unidos; sabemos que son bancos regionales, no son bancos sistémicos, que estaban en una situación muy particular, están enfocados en un sector muy específico con ciertas características muy particulares, donde no hay una relación directa realmente con el sistema financiero mexicano”.

Puntualizó que adicionalmente las autoridades de Estados Unidos han tomado decisiones para mantenerlo contenido, lo que pudiera generarse de inicio en su propio sistema financiero y por supuesto en el resto del mundo; en cuanto, al otro evento que se observó en Credit Suisse, también el banco central, junto con la autoridad regulatoria de su país, hicieron un anuncio que por supuesto ayudó a calmar la incertidumbre que había en los mercados financieros.

Satisfecha en Banxico

A 15 meses de encabezar la Junta de Gobierno y ser la primera mujer en hacerlo, Victoria Rodríguez Ceja se dijo satisfecha y contenta de la responsabilidad e independencia que ha proyectado el organismo monetario en sus decisiones para enfrentar la alta inflación.

“Yo he estado completamente dedicada a atender lo que hemos estado enfrentando. Me siento satisfecha con el actuar que hemos tenido en la institución, siendo responsables para el cumplimiento de nuestro mandato”, enfatizó.

Dijo que otra experiencia que le ha dejado ser la gobernadora del banco central es conocer de primera mano la solidez de la institución.

Independientemente del género, aseguró que encabezar un banco central es un reto para quien ocupe el cargo. “En cualquier circunstancia lo hubiera sido llegar a encabezar una institución tan importante; sin embargo, en las circunstancias que hemos estado viviendo a nivel global por supuesto es un reto doble”, concluyó la entrevistada.