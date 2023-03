EU protegerá a clientes de bancos pequeños: Yellen

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo este martes que el gobierno de Estados Unidos podría repetir las drásticas acciones que tomó recientemente para proteger a los depositantes bancarios si los prestamistas más pequeños se ven amenazados.

“Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario más amplio de Estados Unidos, y acciones similares podrían justificarse si las instituciones más pequeñas sufren corridas de depósitos que representan el riesgo de contagio”, dijo Yellen en declaraciones a una conferencia de la Asociación Americana de Banqueros en Washington.

El gobierno federal “está firmemente comprometido” a mitigar los riesgos de estabilidad financiera cuando sea necesario, dijo Yellen en una sesión de preguntas y respuestas. “El público debe tener confianza en nuestro sistema bancario”.

Las autoridades estadounidenses tomaron medidas extraordinarias a principios de este mes para reforzar esa confianza tras los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Los reguladores garantizaron depósitos asegurados y no asegurados en las dos instituciones. La Reserva Federal (Fed) también lanzó un nuevo respaldo para los prestamistas y modificó las reglas en su facilidad de préstamos de emergencia, la llamada ventana de descuento, para ayudarlos a cumplir con los retiros de depósitos.

Yellen dijo que los problemas actuales son notablemente diferentes a la crisis financiera mundial de hace más de una década, que era un problema de solvencia. El desafío de hoy son las “corridas bancarias contagiosas”, y es vital que los prestamistas tengan acceso a una liquidez adecuada, dijo.

La Fed, que Yellen presidió anteriormente, es la institución clave, indicó. La ventana de descuento del banco central y su nuevo Programa de Financiamiento a Plazo del Banco están “funcionando según lo previsto”, dijo.

“Vemos que la situación ha mejorado”, con salidas agregadas de depósitos que se han estabilizado, dijo Yellen. Los funcionarios continuarán monitoreando la situación, también dijo.

Una coalición de bancos medianos ha presionado por una expansión del seguro federal de depósitos para cubrir todos los depósitos, pero Yellen no abordó el tema este martes. Los funcionarios estadounidenses han comenzado a estudiar si pueden ampliar temporalmente esa cobertura, informó Bloomberg.

Yellen tampoco “especularía” sobre qué tipo de cambios regulatorios podrían ser necesarios a raíz de los colapsos bancarios de este mes.

“Actualmente estamos enfocados en la situación en cuestión”, dijo en sus comentarios preparados. “Pero tendremos que reexaminar nuestros regímenes regulatorios y de supervisión actuales y considerar si son apropiados para los riesgos que enfrentan los bancos hoy en día”.

Los comentarios de Yellen se producen inmediatamente después de dos semanas de tumulto en los mercados globales y mayores preocupaciones sobre la estabilidad financiera después del rápido colapso de los bancos estadounidenses y un acuerdo histórico durante el fin de semana que vio a UBS acordar comprar a su rival suizo Credit Suisse.

First Republic Bank busca ganar confianza

En los Estados Unidos, First Republic Bank continúa su batalla para restaurar la confianza después de una caída en el precio de sus acciones. El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, ha liderado planes para que un grupo de grandes bancos convierta parte o la totalidad de los 30 millones de dólares que depositaron la semana pasada con First Republic en una inyección de capital, según personas familiarizadas con el asunto.

Este martes, Yellen defendió las recientes medidas del gobierno como una respuesta rápida y necesaria.

“El gobierno federal entregó precisamente eso: acciones decisivas y contundentes para fortalecer la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos y proteger la economía estadounidense”, dijo.

Los pasos, dijo, “redujeron el riesgo de nuevas quiebras bancarias que habrían impuesto pérdidas al Fondo de Seguro de Depósitos”.

Agregó que el sistema financiero de Estados Unidos era mucho más fuerte que en 2008 debido en parte a las reformas posteriores a la crisis que impusieron mayores requisitos de capital para los prestamistas estadounidenses.

Yellen también dijo que el gobierno esperaba preservar el papel de los prestamistas pequeños y medianos dentro del sistema financiero más grande.

“Los grandes bancos juegan un papel importante en nuestra economía, pero también lo hacen los bancos pequeños y medianos”, explicó. “El Tesoro se compromete a garantizar la salud y competitividad continuas de nuestra vibrante comunidad e instituciones bancarias regionales”.

Por separado, Yellen reiteró su llamado al Congreso para que aumente o suspenda el límite de deuda federal, calificándolo de “absolutamente esencial”. Si bien el presidente Joe Biden está listo para comprometerse con los legisladores para abordar la sostenibilidad fiscal, eso debe hacerse a través del proceso regular de asignaciones, no bajo la amenaza de un incumplimiento “catastrófico”, dijo.