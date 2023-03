Convención Bancaria 2023: Economía mexicana muestra mayor fortaleza, asegura Santander

Pese al ambiente adverso que se vislumbraba para el arranque de este año, la economía mexicana ha “aguantado más de lo que se pensaba” y hoy pese a un entorno de altas tasas de interés e inflación hoy “la economía sigue con fuerza”, estimó Felipe García, presidente Ejecutivo de Santander México.

En entrevista en el marco de la 86 Convención Bancaria, en la que asiste por primera vez como director del grupo financiero español, García Ascencio explicó que siguen viendo “cierta fortaleza en la economía, vemos fuerte al consumidor, hay demanda por crédito; a pesar de los niveles de tasas, la economía sigue con fuerza”.

Esto, dijo, pese a que se tienen tasas e inflación altas lo que atenta contra el poder adquisitivo de los mexicanos, pero por otro lado se tiene una Inversión Extranjera Directa (IED) y remesas con niveles muy altos, “el diferencial entre pesos y dólares está bastante alto, entonces, están entrando también flujos de capital que están apostándole a la relativa estabilidad del peso y de las tasas comparadas a las de Estados Unidos”. Reconoció que “todo mundo ahorita estamos esperando que la economía crezca alrededor de un punto este año y alrededor de dos puntos el año que entra, ojalá que la economía logré solo desacelerarse, que no entremos en una recesión si no que muy rápido volvamos a tomar un poco la senda de crecimiento, la variable más importante es que se logre controlar la inflación”.

Sin embargo, consideró que a diferencia de otros países, México tiene un factor a su favor al observar un mayor crecimiento económico, pero no solo eso, dijo, se tiene una pirámide poblacional relativamente joven, por lo que es un mercado en crecimiento.

En el caso del negocio bancario, al tener un nivel de penetración financiera relativamente bajo comparado con otros países con una población en crecimiento permite que los bancos tengan un panorama positivo de crecer más en todos los segmentos, esto a pesar de que la economía se desacelere. Si bien reconoce que a nivel sistema las subidas de tasas van a generar cierto impacto en las familias, no se ve que la economía ni el sistema financiero este en un punto donde pueda representar un problema. “Lo tenemos monitoreado muy de cerca, lo trabajamos muy de cerca con los clientes, entonces no pensamos que se vaya a salir de control, es verdad que se viene una desaceleración económica que ojalá no acabe en recesión, pero vemos muy sano al sistema financiero”.

Santander, en búsqueda de más clientes

A diferencia de sus años de inicio, que era un banco enfocado en la clase media mexicana, hoy Santander México tiene diversas iniciativas en marcha para llegar a todos los segmentos de la población, al buscar ser un banco que atienda a todos los niveles socioeconómicos del país, por ello el objetivo es que “todos los mexicanos queremos que sean nuestros clientes y los vamos a atender muy bien”. Para ello, la tecnología e iniciativas como Tuiio son parte importante de esta estrategia; la tecnología vía sus plataformas digitales abarata el costo de atender clientes en prácticamente todo el país. “Se vuelve muy eficiente el que podamos hacer todos los procesos punta a punta y te permite llegar a lugares donde antes no podías llegar, o porque necesitabas infraestructura de una sucursal o porque tenías que poner gente ahí, ahora con lo digital puedes llegar a muchas más partes del país y prácticamente a toda la población”, explicó.

Aclaró que no constituye un riesgo el objetivo del banco de duplicar el número de clientes en los próximos años, si es vía el crédito, por ejemplo, ya que serán cuidadosos en el proceso. ”Si nosotros no somos cuidadosos en la forma en que vamos llevando ese crecimiento, no vamos a crecer, la única forma en la que vamos a poder duplicar nuestra presencia en México es siendo la mejor opción para nuestros clientes”. Crecer vía la inclusión financiera en segmentos hasta ahora no bancarizados es parte del trabajo en que se enfocará como director del banco, ya que eso también permite contribuir a un mejor desarrollo de las familias mexicanas, y de la mano de la tecnología podrán también volverse un banco digital con sucursales para todos. ”Nuestro compromiso es ayudarles a todos los segmentos, estamos haciendo mejoras continuas, y mejorando la oferta digital dentro del banco.

Además con Open Bank que es una oferta que es 100 por ciento digital y pensamos que va a funcionar muy bien en México, la tenemos en Europa y está funcionando increíblemente bien, con niveles de satisfacción al cliente altísimos; en este mercado que está en crecimiento, que está poco penetrado a comparación de otros países, se crecerá aún más en la inclusión; las oportunidades en México son enormes y ya será decisión del cliente como prefiere ser atendido”. Sin embargo, reconoció que debe de haber un balance entre todas las opciones que la tecnología permite atender a un cliente y no perder la cercanía con las personas.