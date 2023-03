Convención Bancaria 2023: No se debe dejar solos a los clientes ante alza en tasas, dice Azteca

Tal y como lo hicieron durante la pandemia de Covid-19, los bancos deben apoyar a sus clientes para que no caigan en una situación de impago de sus créditos ahora que se vive un ciclo de alza en tasas por parte del Banco de México para contener la inflación. Tanto usuarios como las instituciones no están exentos de la falta de liquidez, señaló Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

En el marco de la 86 Convención Bancaria, el banquero apuntó que siempre existe el riesgo de que aumente la morosidad de su cartera ante el incremento en la tasa de interés ubicada actualmente en 11 por ciento y en un entorno en el que hay incertidumbre sobre cuál será su techo.

En este punto es donde se deben implementar estrategias para aminorar lo más posible el impacto a los cuentahabientes.

”Mantienes el mismo flujo de pago, pero alargas el plazo. Con eso los ayudas a transitar, pero si tratas de mantener el mismo plazo con el incremento en tasas de interés, pues el incremento es tal que llega un momento que te dice ‘debo no niego, pago no tengo’. Tenemos que ayudarnos. Son entornos complicados y tenemos que estar muy conscientes de lo que implica”, manifestó en entrevista.

Banco Azteca advierte sobre inercia inflacionaria

Recordó que hace dos años ante la pandemia por Covid-19 los bancos difirieron pagos para evitar que los mexicanos abandonaran sus financiamientos pendientes.

Banco Azteca registró solo cuatro por ciento de sus clientes acogidos al programa, principalmente trabajadores dedicados a los sectores más golpeados: turismo y aquellos con disrupción en sus cadenas de suministro.

A la distancia de aquella crisis sanitaria y pese a que en 2022 registraron buenos resultados, Valenzuela sostuvo que este año se debe tomar con mayor cautela por el nivel en el costo del dinero.

Agregó que el mercado apuesta por un punto de inflexión en las tasas de interés en la segunda parte de 2023, lo cual ve difícil, porque todavía hay mucha inercia inflacionaria.

A la par, se debe prestar atención al comportamiento económico de Estados Unidos el cual podría dirigirse hacia una recesión, indicó. Este escenario complicaría la bajada en las tasas y pondría en riesgo la liquidez con la que se puede contar.

”Cuando Estados Unidos tiene un resfriado, el resto de América Latina llega a tener temas más severos de pulmonía. Debemos tener cuidado. Cuando Estados Unidos ha incrementado sus tasas de interés de manera importante se reduce la liquidez en el mundo. Ese riesgo hay que decirlo con todas sus letras: podemos tener temas de liquidez con lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países lo mismo”, advirtió.

A nivel local, manifestó que, aunque México tiene buenos fundamentales económicos, los márgenes no son muy amplios. Por un lado, la inversión pública va a la baja, según datos oficiales, y por otro, se aproxima la sucesión presidencial, lo que podría generar incertidumbre en los mercados financieros por la perspectiva de que se hagan bien o mal las cosas.

En su opinión, en la actual administración se han hecho cosas muy buenas para México, luego de vivir una falta de transparencia y abusos. Destacó que el Ejecutivo ha sido muy cuidadoso con las finanzas públicas y los fundamentales económicos.

”Yo creo que es de los gobiernos con mayor estabilidad en el peso que hemos observado, probablemente en los últimos 30 o 40 años, entonces podrán decir misa, pero ahí está la realidad. El tiempo dirá si todo lo que se ha venido haciendo es lo correcto o habrá que revisar las cuestiones”; sin embargo, enfatizó que el gran pendiente está relacionado con la transparencia y la corresponsabilidad de los mexicanos.

Puerta abierta a la competencia Banco Azteca enfrenta la competencia de otros bancos por la población no bancarizada en la cual todavía ve mucho potencial para ofrecerles productos financieros formales. Su ventaja, aseguró, es que desde hace muchos años entendieron el mercado popular y eso les ha permitido crear un modelo que se basa en las capacidades de cobranza.

”El modelo de banca popular, el modelo de la economía informal, requiere capacidades de cobranza muy activa, porque de otra manera a muchos no les gusta pagar lo que deben y hay que, lamentablemente, recordarles. Afortunadamente son los menos, pero esos menos muchas veces conllevan a que otros también digan ‘pues si no pagó mi vecino, porque he de pagar yo lo que legítimamente debo’”, explicó.

Ante los comentarios que aseguran que su modelo de negocio es ‘carero’, el banquero respondió que “la puerta está abierta. El mercado es suyo’. A ver si son tan buenos como dicen. La realidad es que se dan cuenta que es muy complejo” otorgar un préstamo a la población conocida como la base de la pirámide.

“Lo popular en México, lamentablemente, como sinónimo de lo que se queda atrás, lo amoladito, lo fregadito, y aquí vi que no era el caso. La tecnología, las capacidades que desarrolló este banco en estos 20 años son de primer mundo y lo que uno está buscando es darle el mejor servicio que pueda dar a cualquiera de los individuos que nos hacen el favor de acudir con nosotros”.

Sobre la digitalización, Valenzuela dijo que debe seguir evolucionando de formas que sorprendan más, sobre todo a los jóvenes que priorizan la experiencia. Del mismo modo, afirmó que los servicios digitales deben acompañarse con educación financiera para evitar los fraudes que mermen la confianza hacia los bancos.

“La educación financiera es algo que debemos inculcar probablemente desde la secundaria donde ya empiezan a entender muchas cuestiones. Y también programas para aquellos que no terminan la primaria, que espero que día con día sean los menos”, concluyó.