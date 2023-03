México no ayudará a Tesla: Hacienda dice que compañía no necesitará estímulos fiscales

El representante de Tesla, la fabricante de automóviles eléctricos del magnate Elon Musk, “vino a la Secretaría de Hacienda y Creditor Público (SHCP) y nos dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal”, más allá de los que ellos ya han considerado de la economía mexicana, afirmó el secretario, Rogelio Ramírez de la O.

El funcionario explicó que los incentivos de México son muy buenos, porque para una actividad exportadora tener tasa cero al vender al exterior es recibir toda la devolución del 16 por ciento de IVA por la parte del costo que tiene origen interno.

“La parte del costo que tiene origen externo, esa es una importación, pero nosotros con esa pura tasa cero de IVA, más el hecho de que tenemos firmados tratados de libre comercio con más de 50 países, para Tesla fue suficiente razón para no estar hablándonos de incentivos”, explicó el secretario en conferencia de prensa al término de la 31ª Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex.

“Ahora bien, en el caso de las baterías, con toda claridad nos dijeron que dicha línea de producción no estaba en su idea original, sino secundaria, porque fue a sugerencia de parte del Gobierno mexicano para traer una planta de baterías”, abundó.

¿Qué pide Tesla a México para construir su gigafactory?

El titular de Hacienda señaló que los representantes de Tesla se mostraron determinados en no pedir ayuda del Gobierno de México.

“Sin embargo, cuando llevaron está propuesta a Hacienda fuimos muy rigurosos, porque lo que nos solicitaban no eran incentivos, sino igualar los beneficios fiscales que les ofrecen en Estados Unidos por la ley de reducción de inflación, la cual está apoyada en 369 mil millones de dólares de incentivos, para todo el sector de cambio climático y electromovilidad, pero nosotros no tenemos esa legislación, por lo que les dijimos muy claramente que nosotros no tenemos esa legislación, por lo que no les podemos hacer esa igualación, se los dijimos muy claramente para no hacerles perder el tiempo”, detalló.

El secretario precisó que él no se reunió con Elon Musk, pero sí con su principal emisario para México que está en control total del proyecto.