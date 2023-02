Estas son 17 gasolineras con permiso de la CRE para operar… aunque no cumplen los requisitos

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó, este martes, 17 permisos para gasolineras; sin embargo, los comisionados Luis Linares Zapata y Norma Leticia Campos Aragón, denunciaron que varios de estos no deberían ser otorgados, ya que no cumplen con los requisitos mínimos.

Norma Leticia Campos Aragón votó en contra de los proyectos Estaciones de servicio (Querétaro), Estación de servicio principal (Jalisco), FGS Gasolineras (Querétaro), así como también emitió voto a favor con observaciones para Grupo operador gasolinero TSA del centro (Aguascalientes) y Gasolinera JV (Chihuahua).

La comisionada de la CRE solo votó favorablemente, y sin comentarios, para 12 de los 17 proyectos aprobados de gasolineras.

“Como he venido haciéndolo desde hace meses, al denunciar una y otra vez irregularidades en materia de petrolíferos, quiero informar a los permisionarios que nos observan y al comisionado presidente, en su nueva gestión, que todas las irregularidades que he hecho saber aquí en este pleno, las he hecho llegar al Órgano Interno de Control”, dijo.

Entre las razones que la comisionada ha denunciado con anterioridad se encuentran el poco tiempo para analizar que las solicitudes de los permisionarios cumplen con todos los requisitos, por lo que ha pedido más tiempo para hacer un estudio riguroso y serio.

En tanto, Luis Linares Zapata señaló estar en contra del permiso a Estaciones Coyuca (Guerrero), ya que, de acuerdo con la normatividad aplicable, el trámite de la solicitud de permiso debió desecharse.

Asimismo, emitió votos particulares contra Combustibles Rivalva (Jalisco), Estación de servicio principal (Jalisco), Energéticos del altiplano (Guanajuato) y FGS gasolineras (Querétaro).

Linares Zapata argumentó que el voto particular se emitió debido a que, aunque los permisionarios cumplen con los requisitos mínimos indispensables para ser admitidos a trámite, se estima que no cumplieron a cabalidad con otros trámites necesarios para mejorar proveer en cuanto a su evaluación.

“Toda vez que se detectó que no se atendieron en su totalidad los requerimientos de información formulados por la unidad administrativa competente o bien, se ingresó, información fuera del plazo previsto en la normatividad para tal efecto”, dijo.

El comisionado presidente, Vicente Melchi García, y los comisionados Hermilo Ceja Lucas, Guadalupe Escalante Benítez votaron a favor de aprobar estas 17 solicitudes, sin ninguna objeción.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), indicó que los comisionados Campos Aragón y Linares Zapata son la oposición dentro de la CRE, pero su actitud de choque no abona en nada para lograr avanzar en los planes de trabajo que el presidente comisionado busque implementar.

Durante la sesión, también se autorizó a Excellence Sea & Land Logistics la terminación anticipada del permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/21619/ALM/2018.

Al respecto, Marcial Díaz consideró que la cancelación de un permiso de almacenamiento de 2018 refleja que las condiciones de mercado son distintas a la realidad.

“Si se cancela de manera anticipada es porque no hay condiciones para lograr pasar de sólo contar con un permiso a invertir en la infraestructura que requiere para poder operar”, apuntó.