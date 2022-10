Pemex insiste: México dejará de importar combustibles en 2024

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que México dejará de importar combustibles en 2024, ya que para el final de la actual administración ya estará terminada la Refinería Olmeca ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco; y estarán remodeladas las coquizadoras de Tula y Salamanca.

“El compromiso es que para 2024 logremos la autosuficiencia en combustibles”, dijo.

Agregó que durante la actual administración se logró revertir la tendencia a la baja en refinación de petróleo crudo, gracias a la modernización y mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y a la adquisición de la refinería de Deer Park en Texas.

Detalló que, prácticamente, se logró incrementar la producción de combustible de transporte al doble, ya que entre enero y septiembre del presente año el SNR produjo 446 mil barriles diarios (mbd) de combustibles mientras que Deer Park aportó 253 mbd, lo que, en total, representó un incremento de 95 por ciento en comparación del mismo periodo de 2018.

De manera específica, Romero Oropeza apuntó que Deer Park fue un extraordinario negocio, ya que actualmente se encuentra procesando 282 mil barriles diarios y produciendo 253 mil barriles diarios de combustibles, de los cuales 49.4 por ciento son gasolinas, 40.7 por ciento es diésel y 9.9 por ciento es turbosina.

“Deer Park ha logrado un desempeño operativo superior al promedio de los últimos cinco años”, dijo.

Respecto a la refinería de Dos Bocas, Oropeza indicó que hoy en día se han ejercido 227 mil 800 millones de pesos en la obra y que es responsabilidad de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, informar cuando saldrá la primera gota de combustible del Puerto de Dos Bocas.

“(El 1 de julio del 2022) hubo un evento donde se informó acerca de que ya estaban todos los equipos, y lo que procedía a partir de ese momento era un trabajo de integración entre las diferentes plantas. La refinería tiene que estar integrada por las 17 plantas para que funcione. Eso es lo que ha venido ocurriendo desde ese día hasta hoy”, explicó ante la pregunta de cómo iba el proceso de construcción de Dos Bocas.

“Si ustedes ven fotografías, o van a sitio, se van a encontrar con que hay un avance extraordinario en términos de los equipos y de las plantas que hoy están en pie dentro de la refinería, falta integrar y las pruebas de arranque”, agregó Oropeza.

El directivo también puntualizó que se han logrado beneficios económicos para la hacienda pública por 166 mil 471 millones de pesos por la estrategia contra el robo de combustibles.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Octavio Romero, director de Pemex, pidió que se investigue por qué la empresa de petróleo se endeudó en sexenios anteriores. (Cuartoscuro)

Pemex planea reducir 3.2 por ciento su deuda y sugiere investigar endeudamiento del pasado

Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), prevé que la deuda de la petrolera cierre el año en 105 mil 452 millones de dólares, lo que representaría una reducción anual de 3.2 por ciento.

De esta forma, el saldo de la deuda de la petrolera se encontraría prácticamente en el mismo nivel con el que se inició la actual administración, ya que en 2019 la deuda ascendía a 105 mil 235 millones de dólares.

El directivo explicó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que la deuda de Pemex venía creciendo, en buena medida, a que tenía una carga fiscal muy alta, aspecto que ha sido mucho menor en el actual gobierno.

“Antes, prácticamente, Pemex se tenía que endeudar para cumplir con sus compromisos fiscales, era tanto el dinero que había que pagarle al fisco que tenía que endeudar para pagar impuestos. No quedaba dinero para pagar la deuda, así que había que emitir bonos y colocar deuda externa, y fue creciendo de forma extraordinaria”, dijo.

Sin embargo, Octavio Romero sugiero la creación de una comisión especial que investigue a qué se destinó la deuda contraída, y por qué creció tanto en el sexenio de Peña Nieto.

En 2013, la deuda de la petrolera mexicana ascendía a 64 mil 332 millones de dólares, mientras que en 2018 se ubicó en 105 mil 792 millones de dólares, lo que significó un incremento de 64.4 por ciento en seis años.

“Si hoy me preguntan como director de Pemex (¿en qué se fue la deuda?) no la puedo contestar, no la sé. No es entendible que la deuda se haya duplicado y la producción se haya caído a la mitad, no es entendible el crecimiento de la deuda con el decremento del proceso de crudo de las refinerías ni con el tan poco mantenimiento en las instalaciones de Pemex”, apuntó.

Al respecto, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, acompañó la propuesta de crear una comisión especial para revisar la deuda de Pemex.