Economía informal ‘jala a buen ritmo’, destaca Banco Azteca

En sus primeros 20 años de operación le han dado acceso bancario y financiero a todos aquellos mexicanos que no tenían ninguna otra forma de financiarse, tarea que sigue más que vigente porque en México aún el nivel de bancarización continúa siendo bajo, aunque se anticipan tiempos complicados ante el entorno económico actual y “todos tenemos que ajustarnos a la realidad”, consideró Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

Al término de su participación en la Convención de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), Valenzuela del Río explicó que este 2022 celebran dos décadas de operación como banco y son ya más de 35 millones de mexicanos los que han atendido.

“Para mí eso es un logro extraordinario de haber visto una oportunidad donde los demás no quisieron entrar. Haberle hecho accesible a la banca formal aquellos que estaban excluidos”, tarea que no ha concluido, indicó.

Ante el entorno económico actual de alza en tasas de interés y altos niveles de inflación reconoció que “todo mundo tenemos que ajustarnos a esa realidad, pero mientras esa economía se mantenga vigente (la informal) y siga trabajando y la veo muy robusta, vamos a poder lidiar el temporal. Habrá problemas en ciertas zonas del país como las hubo con COVID-19, pero lo que siempre buscamos distinguir es la diferencia de la capacidad de pago con la voluntad de pago”.

Recordó que durante la pandemia “afortunadamente para nosotros y para el país la economía informal, llamada popular, siguió jalando a un ritmo muy bueno” y se ha mantenido, pues demostró que pese al Covid no hubo problemas muy fuertes.

Valenzuela apuntó que si bien los bancos tuvieron que reestructurar su cartera, en la economía popular no sucedió así, y en el caso de los clientes de Banco Azteca no se tuvo la necesidad de aplicar reestructuras, ya que los clientes no lo pidieron y querían mantener su acceso al crédito, por lo que en el entorno actual prevé que puedan mantenerse en esos niveles.