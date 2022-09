Unifin y Crédito Real no representa un riesgo sistemático o de cartera, según Asofom

Los problemas para cumplir sus compromisos de deuda de Unifin y Crédito Real no ponen en riesgo la estabilidad del sistema de intermediarios no bancarios del país, pues se trata de casos aislados que no representan la situación de todas estas entidades financieras, afirmó Enrique Presburger Cherem, presidente de la Asociación de Sofomes de México (Asofom).

En conferencia de prensa previa a la 16ª Convención Nacional Asofom 2022, señaló que estas instituciones han salido adelante tras la crisis debido a que van en contrario al ciclo de la economía y han cuidado los niveles de impago para prevenir cualquier riesgo.

El presidente de Asofom dijo que en el contexto actual, “de alta inflación y desaceleración económica, las Sofomes tienen todo lo necesario para otorgar créditos, tanto a las pequeñas y medianas empresas, como a las personas por medio de un financiamiento de nómina, aunque los estándares para otorgarlo ahora son más cuidadosos”.

Añadió que “son casos que no afectan a otras entidades o a los usuarios de las Sofomes, evidentemente hay un riesgo que haya menor liquidez para estos intermediarios, pero confiamos en que los mercado podrán activar su liquidez en el sector y se asegure la fortaleza, aunque no es un riesgo sistémico”.

Asimismo, declaró que ante la falta de financiamiento destacó que “la base de clientes aumenta directamente proporcional a tu capacidad tecnológica. México tiene todavía una gran oportunidad de bancarización, de crédito para empresas”, afirmó.

Además, “la chamba que tenemos que hacer ahí, sí, parejo, bancos, Sofomes, Fintech, todos tenemos ese reto de mejorar la tecnología para incrementar nuestro acceso a las distintas pymes en el país”, aseguró.