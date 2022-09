Precio de tortilla inicia septiembre con ‘pie izquierdo’ en estos estados

Un golpe más al bolsillo de las y los mexicanos se dio este jueves 1 de septiembre. Y es que el precio de la tortilla tuvo alzas en algunas ciudades del país.

Según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), estas son algunas de las ciudades donde el precio de la tortilla ha ido en aumento.

Ciudad de México. El precio de un kilo de tortilla está en $20.00 pesos.

El precio de un kilo de tortilla está en $20.00 pesos. Toluca . El precio es de $19.00 pesos por cada kilo de tortilla.

. El precio es de $19.00 pesos por cada kilo de tortilla. Monterrey . Aquí el costo de un kilo de tortilla supera el de la CDMX; el precio es de $22.50 pesos.

. Aquí el costo de un kilo de tortilla supera el de la CDMX; el precio es de $22.50 pesos. Guadalajara . El precio de un kilo de tortilla es de $22.00 pesos.

. El precio de un kilo de tortilla es de $22.00 pesos. Tijuana . Los costos de un kilo de tortillas se han elevado de $23.33 pesos a $23.64.

. Los costos de un kilo de tortillas se han elevado de $23.33 pesos a $23.64. Colima . Se sumó un peso al incremento del precio de la tortilla y ahora está en $26.00 pesos el kilo.

. Se sumó un peso al incremento del precio de la tortilla y ahora está en $26.00 pesos el kilo. Chihuahua . Aquí subió algunos centavos, sin embargo se alcanzaron los $22.00 pesos por kilo de tortilla.

. Aquí subió algunos centavos, sin embargo se alcanzaron los $22.00 pesos por kilo de tortilla. Sonora . En este estaño norteño del país, el kilo de tortilla está en $29.17 pesos.

. En este estaño norteño del país, el kilo de tortilla está en $29.17 pesos. Culiacán. Las personas compran el kilo de tortillas en $25. 00 pesos, en agosto el precio era de $23.00 pesos.

La recomendación de BlackRock México: Hay que aprender a vivir con la inflación y reformular inversiones

El mundo se reinventó a partir de la pandemia de COVID-19, pero ahora cambia en torno al conflicto bélico en Ucrania y la alta inflación. Con este panorama se requiere que se aprenda a vivir con el incremento de precios y planificar portafolios de inversión con la perspectiva de que la volatilidad seguirá en los mercados, señaló BlackRock México.

En la presentación de las Megatendencias iShares de BlackRock en conjunto con la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Luis García, director del segmento patrimonial para México del fondo de inversión, afirmó que entienden que el mundo está en constante transformación derivado de la pandemia y la guerra, y eso se debe redefinir en los portafolios de sus usuarios.

Por ello, apuntó que los inversionistas van a tener como meta para 2050 llegar a los objetivos de Net Zero o eliminar los gases de efecto invernadero por completo. Además, “aprender a vivir con la inflación. Por más que queramos que la Fed use más o menos palancas para controlar la inflación (política monetaria o fiscales), no va a poder controlar la sequía del país, la disrupción energética en Europa, que los precios de energía se han multiplicado por seis contra hace dos años”.

Un tercer eje a revisar, dijo, es que los mercados están en un entorno de volatilidad. “Este es un año en el que ni la renta fija ni la renta variable nos habían acompañado, había sido el peor comienzo de año de los últimos 60 años y no hay a dónde esconderse. Tuvimos un julio con un rally espectacular, la semana pasada salió el anunció de la Fed y volvemos a tener volatilidad”.

Con estas perspectivas es que se debe poner atención en fondos de inversión cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés) en las megatendencias, entendidas como una tendencia de inversión a largo plazo que han prosperado en el tiempo. La clave de este instrumento es la diversificación que permite al contemplar varias empresas y no solo la más prometedora del momento, según explicó Christian Constandse, vicepresidente de inversiones en índices y ETF en BlackRock.