Santander, en la ‘pelea’ por adquirir Banamex

Santander continúa analizando la posibilidad de adquirir la franquicia Banamex, así lo aseveró José Antonio Álvarez, CEO de la firma bancaria.

En el marco de la presentación de su informe de resultados correspondiente al 1T22, Álvarez indicó que la presidenta del grupo financiero, Ana Botín, les ha detallado las condiciones para participar en el proceso.

“Nuestra presidenta ha dicho las condiciones, nuestros requerimientos para participar, y vamos a analizar la transacción. Nada que añadir en este momento porque no tenemos información adicional a la que ya es pública, y el proceso oficialmente no ha comenzado, de acuerdo con lo que sé”, detalló.

Mencionó que, una vez analizados los criterios de rentabilidad fijados, cuentan con varias opciones de financiamiento para la operación, en caso de concretarse.

“Nosotros establecimos unos criterios que se mantienen, que eran muy claros, criterios de rentabilidad, unos criterios de que fuéramos bienvenidos, y unos criterios de que no había emisión de acciones (…) Hay múltiples opciones y mucha flexibilidad, cuando la operación ocurra, no piensen que es una operación de mañana, esta es una operación que desconozco, pero desde fuera se tiene más bien la idea de que puede ser final de 2023-24, por lo que ha dicho Citi, no sé a qué velocidad quieren rodar el proceso, pero nosotros hemos definido estas condiciones y esas condiciones se mantienen”, aseveró.

Añadió que el banco mantiene buena relación con el gobierno de México. “Con todos los gobiernos tenemos buena relación, y también con el presidente de México; el otro día salió en la prensa que nuestra presidenta había tenido una reunión con ellos, tenemos buena relación con el presidente de México, lo mismo que con todos los gobiernos”, abundó.

Recientemente Ana Botín sostuvo una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador para intercambiar perspectivas sobre el país y las oportunidades que ofrece, además de reiterar el compromiso de Santander con el crecimiento de México.