Afianza la Corte ley eléctrica; crea más dudas: expertos

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se quedó a un voto de ser declarada como inconstitucional, ya que únicamente siete de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideraron que la reforma debería invalidarse, mientras que cuatro ministros se pronunciaron a favor, entre ellos, Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.

Esta decisión incrementará la incertidumbre en el sector energético, ya que habrá que esperar a ver cómo aplica la autoridad las resoluciones, advirtió Carlos Véjar, socio de Holland and Knight.

Al preguntarle si consideraba que este resultado fue una victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que no fue así, que más bien fue un resultado mixto.

“Unos esperaban la aprobación total de la LIE mientras que otros buscaban lo contrario, pero en realidad hubo resultados mixtos, por lo que seguirá habiendo amparos”, dijo.

Adelantó que los inversionistas extranjeros que demuestren que sufrieron daños a causa de la LIE podrán acudir a arbitrajes internacionales y ampararse bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Por ahora, se incrementa y extiende la incertidumbre, que únicamente podrá reducirse conforme a cómo los jueces vayan resolviendo los casos”, dijo.

En tanto, Carlos Flores, especialista del sector energético, indicó que como el pleno de la Corte determinó un ‘referente interpretativo’ sobre la inconstitucionalidad de la LIE, no se generó jurisprudencia, y por ende, los juicios de amparos tantos existentes como los que pudieran venir, continuarán caso por caso hasta llegar a un fallo.

Como reflexión, el especialista consideró que lo que sucedió en la Corte lanza una muy mala señal a los inversionistas, pero en realidad no es una resolución final, sino que solamente, en términos simples “se pateó el bote para adelante”.

En tanto, Bernardo Cortés, socio de la firma Cortés Quesada Abogados, explicó que la decisión de la Corte implica que ahora que la LIE ‘cobre vida’, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya podrán implementar las nuevas leyes.

“La CRE ya podrá iniciar procesos para revocar permisos y puede interpretar que implican los famosos ‘fraude a la ley’, que los que trabajamos en firmas de abogados, sabemos que se refiere a que cualquier tercero que no sea parte del grupo corporativo del Gobierno hace fraude a la ley”, dijo.

Adelantó que las firmas legales estarán a la espera de que la SCJN emita una resolución o sentencia al respecto donde se detallen los votos a favor, en contra, los concurrentes y los particulares, para poder tomar decisiones caso por caso, por lo que la entrada en vigor de la LIE dependerá de ello.

Por su parte, Miriam Grunstein, socia de Brilliant Energy Consulting, explicó que “la fragmentación de las decisiones causó que se desestimara la acción, (cabe aclarar que los ministros) no confirmaron la constitucionalidad de la ley, es un grave error que todo mundo está reportando de manera irresponsable, simplemente es como si no se hubiera interpuesto, los ministros no llegaron a acuerdo alguno”.

IP pide razones a ministros

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a los ministros de la Suprema Corte a exponer sus razonamientos jurídicos de cara a la sociedad para discutir y entender las consecuencias de su decisión.

“Consideramos de gran valor que los temas de máxima trascendencia nacional se procesen por la vía institucional y que los ministros planteen sus perspectivas y razonamientos jurídicos de cara a la sociedad, por el interés superior de la nación”, expuso.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) aseguró que se vulnera el derecho que tienen los mexicanos a contar con una libre competencia en la generación de electricidad y a disponer de energías limpias por lo que los amparos siguen en pie.