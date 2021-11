Sin renovables, México no es opción para General Motors

México podría dejar de ser destino de inversiones si no apuesta por la transición de energías a renovables, aseveró Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México.

Durante su participación en la XLIX Convención Nacional IMEF, el directivo aseguró que se debe de apostar por un marco jurídico que esté enfocado en las energías limpias, o de lo contrario nuestro país se podría perder la oportunidad de atraer inversiones.

“Desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones de largo plazo”, abundó.

Garza indicó que en la firma que preside seguirán con su objetivo de cuidar el medio ambiente, pues las inversiones que realizan son pensadas a mediano plazo, y así como ellos, muchas empresas basan sus apuestas pensando a futuro.

“Creo que no sólo es la decisión de General Motors, sino de muchas empresas, es que nosotros tenemos una visión de largo plazo de ver un mundo con cero emisiones, cero colisiones y congestionamientos”, explicó.