‘Gobierno chiquito’ de AMLO impide bienestar de México: Ángel Gurría

México tiene un “Gobierno chiquito” que le impide dar mejores servicios y bienestar a la población ya que sus ingresos son apenas del 17 por ciento del PIB, dijo Ángel Gurría, exsecretario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Ante la dificultad para generar mayores ingresos, la estrategia de países desarrollados ha sido recurrir a deuda para enfrentar sus necesidades. Sin embargo, en México se ha priorizado mantener la responsabilidad por parte del presidente y de los secretarios de Hacienda, criticó.

“Quitaron 45 por ciento a la Secretaría de Economía, incluyendo programas de apoyo a las Pymes, porque no hay de dónde. La cobija no alcanza por que el gobierno es chiquito, porque el presupuesto es chiquito y porque los ingresos son chiquitos”, expuso.

México tiene un gobierno chiquito, porque la fuente de ingresos del gobierno es sólo 13 por ciento del PIB y si se suma el ingreso del petróleo suma 17 por ciento del PIB, contra el 34 por ciento de la OCDE, en Francia o Dinamarca en 50 por ciento, explicó

Quien fuera secretario de Hacienda en México durante el gobierno de Enrique Zedillo explicó que la fuente de ingresos del gobierno es solo de 13 por ciento del PIB, y si se suma el ingreso del petróleo suma 17 por ciento del PIB, contra el 34 por ciento de la OCDE.

“Se trata de generar mayor nivel de bienestar y cuando las reglas, las regulaciones, los impuestos, etc. no producen mayor nivel de bienestar, no valen gran cosa; no valen mucho más que el papel en el que están escritos y el nivel de bienestar se puede medir y en México lo medimos todos los días”, alertó en el foro Encuentro por México, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La única forma en la que el gobierno puede dar más servicios, de mayor calidad y más acceso, es teniendo más ingresos y los factores que toman en cuenta los inversionistas y las agencias calificadoras son la estabilidad política y social, el Estado de Derecho; el imperio de la ley, estabilidad y predictibilidad de las regulaciones.

“Que una vez que se pongan las regulaciones, se mantengan, se respeten; que uno pueda hacer decisiones de inversión con base en lo que se pueda planear”, apuntó.

Si bien México tendrá un rebote este año, no será suficiente para compensar la caída de 2020 y hacia los próximos años el crecimiento disminuye, según proyecciones de diversos economistas del sector privado.

Impacto inflacionario hasta el tercer trimestre del 2022

El impacto de un aumento de precios de materias primas y en general de la inflación no se disipará al menos hasta el tercer trimestre del 2022, anticipó Gurría. Sin embargo, confió en que los principales bancos centrales seguirán apoyando a las economías aunque con mayor cautela.

Los bancos centrales van a seguir apoyando a las economías, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, han advertido que tomarán más cautela, pero “van a seguir apoyando a las economías”, aunque reconoció una falta de acuerdo incluso dentro de los mismos consejos de administración de los bancos para tomar decisiones de aumento de tasas de interés.

Consideró que el ambiente financiero sigue en posición atractiva con tasas bajas y poca diferencia de riesgo porque los bancos centrales han comprado toda la deuda de los países tanto en Europa como en América.

“Los bancos centrales son héroes anónimos, han sido los grandes héroes en todo este tiempo, han estado trabajando muy fuerte desde la crisis de 2008 y aceleraron con el tema de la pandemia y pusieron el ejemplo a los gobiernos”, apuntó.