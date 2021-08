AMLO, firme: usar lo del FMI en pago de deuda

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteará formalmente al Banco de México que se utilicen los recursos que entregará el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de la deuda y además arremetió contra el subgobernador del banco central, Gerardo Esquivel.

“Que se use ese dinero para pagar deuda; se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la Hacienda Pública, se beneficie al pueblo”, dijo.

Además, el Presidente criticó la postura de Gerardo Esquivel, quien indicó que los recursos provenientes del FMI por Derechos Especiales de Giro (DEG) no podrían destinarse al pago de deuda, como lo planteó el Presidente. “No lo deben olvidar los que trabajan en el Banco de México, que son servidores públicos, no empleados de los financieros, eso que se atesora en el Banco de México es dinero del pueblo y de la nación”, dijo y señaló que Esquivel ya se volvió ultra tecnócrata.

Después de estas declaraciones, Esquivel escribió en redes sociales que el hecho de no coincidir con lo planteado por el Presidente no implica una confrontación. “En democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida”.

El FMI destinará 620 mil millones de dólares en DEG a los países miembros, y México recibirá cerca de 12 mil millones de dólares.

Recientemente el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo en entrevista con Bloomberg que se podría pagar parte de la deuda con los recursos provenientes del FMI, pero para ello el Gobierno tendría que comprar los activos a Banxico.

En entrevista, Manuel Sánchez, quien fuera subgobernador de Banxico, concordó con lo expuesto por Díaz de León, y comentó que la Tesorería tendría que realizar esta operación, la cual sería estrictamente cambiaria.

“Hay que recordar que Banxico es el agente financiero del gobierno federal por ley, entonces, la Tesorería tiene una cuenta en Banxico que está en pesos y puede usar los recursos que tiene para adquirir dólares; es un registro contable, baja su saldo en pesos y aumenta sus tenencias en dólares, es una operación cambiaria”, expresó, e indicó que estos recursos obtenidos luego de la operación se podrían destinar al pago de la deuda.

Francisco J. Moreno y Gutiérrez, exdirector general jurídico del Banxico, apuntó que es viable el pago de la deuda previo análisis de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por la Secretaría de Hacienda y Banxico.

“Sería una sustitución de activos; DEG contra dólares”, dijo y añadió que con este mecanismo no se vulneraría la autonomía del organismo central, y consideró que el pago de deuda beneficiará al país.

FMI (Especial)

Mandato dual

AMLO sugirió también que el Banco de México no se debe enfocar en un solo mandato, de mantener una inflación baja y estable, y sugirió que también podrían atender el crecimiento económico.

Manuel Sánchez, exsubgobernador de Banxico, apuntó que este es un tema discutible, pues el crecimiento económico es compatible con la estabilidad inflacionaria, pero aconsejó que en México no se adopte un mandato dual.

“Es compatible la consideración de apoyar en el ciclo económico a la economía, es completamente compatible con el objetivo de estabilidad de precios. El peligro que tiene es que, los políticos tendrían la tentación de exigirle a Banxico un objetivo numérico para el crecimiento; eso sería muy peligroso, por eso, en particular yo no recomiendo hacer el cambio del objetivo prioritario de estabilidad de precios”, detalló.

Pablo López Sarabia, catedrático del Tec de Monterrey, indicó que la estabilidad de precios no está peleada con el crecimiento económico; aunque indicó que, en algunos momentos los objetivos podrían ser contrapuestos, lo que propiciaría una dominancia fiscal de la política monetaria.

Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica expresó que el aumento de la tasa de interés de referencia por parte de Banxico es el reflejo del mandato del control de precios. “Es la función de Banxico y por eso están subiendo la tasa, aunque yo considero que fue muy apresurado”, aseveró.

Amín Vera, director de análisis económico consideró que añadir la responsabilidad del crecimiento económico a Banxico podría ser perjudicial.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, dijo que es recomendable que Banxico se enfoque solo en el control de la inflación. “Sería difícil que también se le achaque a Banxico que se ocupe del crecimiento económico”.