Comisionistas dan ‘ultimátum’ al Gobierno: Piden ser incluidos en estrategia para paliar costos del Gas LP

El Gremio Gasero Nacional le otorgó su último voto de confianza al Gobierno y le dio un plazo de 24 horas para que los comisionistas que comercializan Gas LP sean tomados en cuenta en la estrategia para paliar los costos de este producto.

Enrique Medrano, vocero del gremio, señaló que sostuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la CDMX.

“Nos dijeron que están de acuerdo con nosotros, entienden nuestra situación. Quedamos grosso modo en resolver en 24 horas la situación, es el último voto de confianza que le vamos a dar al gobierno, de lo contrario, vamos a tener que tomar otras series de medidas para que nos ayuden a resolver esta situación”, dijo.

En tanto, Raúl Cabral, otro de los voceros, expresó que espera que el Gobierno de la 4T sea sensible y entiendan el grave problema por el que están pasando.

“Queremos que nos incluyan en sus arreglos y en sus negociaciones con las empresas, en sus estrategias, este precio (el de fijar precios máximos a la venta del Gas LP) no fue de ahorita, no fue una ocurrencia, fue una estrategia, y hoy en día, no estamos dentro de esa estrategia”, indicó.

“(Por ahora) no podemos trabajar, la única consecuencia de todo esto es que no podamos trabajar, desde ayer no podemos trabajar, imagínense hoy y mañana”, subrayó.

Considera que los comisionistas ya no tienen mucho margen de maniobra, y que ya no tienen presupuesto ni para convocar marchas.

“(SI pasa más tiempo sin solución), nuestras unidades será inoperables, pasaremos a ser parte de una estadística de desempleo”, apuntó.

Piden que autoridades los regulen: “estamos agonizando”

Por la mañana, el Gremio Gasero Nacional solicitó a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que es necesario que la figura del comisionista se regule, ya que a dos semanas de haberse establecido los precios máximos del Gas LP, los trabajadores que dependen de esta actividad ya están ‘agonizando’.

El vocero del consejo directivo del gremio, Adrián Rodríguez, pidió específicamente que se dictamine como van a contribuir los comisionistas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Agregó que aunque no están facultados para realizar paro de labores, los vendedores de este producto ya no pueden soportar los bajos márgenes de utilidad, “16 mil hogares dependen de esta actividad y las autoridades no nos escuchan”.

Detallaron que actualmente, el margen de utilidad de los comisionistas es de 50 centavos, lo que es una cantidad que no les alcanza para pagar el mantenimiento de sus unidades y llevar el sustento a su casa.

Ante decenas de manifestantes que se reunieron afuera del Club de Periodistas de la CDMX y marcharon hasta Palacio Nacional, los voceros del movimiento resaltaron que no se encuentran en contra de que los precios del gas bajen, al contrario, están satisfechos con ello, ya que ellos también son consumidores, sin embargo, sus utilidades están siendo muy bajas.

Antes de que entrara en vigor la directriz de emergencia para controlar los precios del Gas LP, los comisionistas ganaban entre 10 y 15 por ciento en su margen de utilidad.

“Hemos sido amenazados por el Gobierno Federal, señalaron que van a sancionar a los permisionarios y a nosotros, los comisionistas, nos dicen irregulares, pero no somos vendedores ambulantes, nuestras unidades están certificadas por la CRE para otorgar este servicio”, especificó el dirigente del gremio.

El sector consideró que no aguantará los seis meses que estará vigente la directriz de emergencia del Gobierno, y que por el momento, todavía se encuentran dando servicio, en solidaridad con los consumidores mexicanos, sin embargo, el desabasto podría llegar más pronto que tarde.

Señalaron que en promedio, un vendedor comisionista vende entre 800 y mil litros diarios.

“Actualmente somos inoperantes, estamos hartos de las decisiones del Gobierno, y sobre todo, las declaraciones del Procurador de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, de que somos los franeleros del gas es un insulto”, dijo.